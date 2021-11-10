Gündem Elazığlı genç kök hücre nakli için yardım istedi Bu yaşta karanlıkta kalmak istemiyorum
ELAZIĞ

Elazığlı genç kök hücre nakli için yardım istedi: Bu yaşta karanlıkta kalmak istemiyorum

27 yaşındaki genç, kök hücre nakli olmazsa gözlerini kaybederek genç yaşta karanlığa mahkum olacak. Gencin tek isteği, nakil ameliyatı yapmak için istenen 200 bin liranın toplanması.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Elazığlı genç kök hücre nakli için yardım istedi: Bu yaşta karanlıkta kalmak istemiyorum
Bilal Doğan (27).

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde ikamet eden Bilal Doğan (27), 3 yaşında havale geçirdi ve gözlerinde kalıcı hasar oluştu.

  • Yıllar içerisinde birçok ameliyat geçiren ve bir sonuç alamayan Doğan, bu süre zarfından görme yetisinin yüzde 60’ını kaybetti.

Gözlerindeki hasar giderek artan Doğan’ın tek çaresi ise aileden alınacak kök hücre nakli oldu.

“200 BİN LİRA PARA LAZIM”

Genç yaşta karanlığa gömülmek istemediğini belirten Doğan, “3 yaşında havale geçirdim. Bundan dolayı gözlerimde kalıcı bir hasar oluştu. Bu hasarı tedavi etmek için birçok hastaneye gittik ve ameliyatlar geçirdim. Ameliyatlar bir sonuç vermedi. Sol gözümde yüzde 54 kayıp var. Çok yakından bulanık görebiliyorum. Sağ gözümde fıtıklaşma başladı. Bu fıtıkların patlama riski var. En son sol gözümden ameliyat oldum ve başarısız oldu. Araştırmalar yaptım ve araştırmalar doğrultusunda özel bir hastanede kök hücre nakli yapılacağını söylediler. Bu kök hücre nakli devlet hastanelerinde yapılmıyor. Buna da yüklü bir para lazım. İki göze 200 bin lira para lazım. Maddi durumumuz yerinde olmadığı için bu parayı karşılayamıyoruz” dedi.

“BU YAŞTA KARANLIKTA KALMAK İSTEMİYORUM”

Kök hücre naklinin anne ve babadan yapıldığını aktaran Doğan, “Büyük ölçüde bu yapılan ameliyatlardan fayda alınmış. Benden önce tedavi olanlar var. Benim gözüm de iyileşebilir. Ben de artık karanlıktan kurtulmak istiyorum. Yaşım 27, bu yaşta karanlıkta kalmak istemiyorum. Herkesten destek bekliyorum. Arkadaşlar sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Belli bir para toplandı. Ama hala açığımız var. Bu açığı da kapatmak istiyoruz” diye konuştu.

Sağanakve kar uyarısı

Sağanak
ve kar uyarısı

​Hava sıcaklıkları hızla düşüşe geçiyor.
Gün ağarınca ortaya çıktı

Gün ağarınca ortaya çıktı

​Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
Rusya araç muayenesini kaldırıyor: Haksız kazanç kapısı haline geldi

Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılı: Devlet erkanı Anıtkabir'de

Prof. Tabakoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Doç. Dr. Erdem Öngün'ü nihayet görevden aldı.

​Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin yapılacağı ilk kez resmi olarak açıklandı.

​Riskli binalar tespit edilip önlemler alınmalı.

Meksika'da göçmenlerin ABD için yürüyüşü devam ediyor.

​Hadsiz Macron Osmanlı ve Cezayir'e hakaret etmişti, geri adım attı.
Verin bir<br>tabanca ben sıkayım

Verin bir
tabanca ben sıkayım

Uyuşturucu aparatı ile yakalandı babası isyan etti.
Mahalleli neye uğradığını şaşırdı

Mahalleli neye uğradığını şaşırdı

Kadıköy'de boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı.
Samuray<br>kılıcıyla öldürüldü

Samuray
kılıcıyla öldürüldü

​Ataşehir'de lüks rezidansta kadın cinayeti.
Malatya'da arama çalışmaları sona erdi

Malatya'da arama çalışmaları sona erdi

Beton bloklar vinç yardımıyla kaldırıldı, enkaz altında kimseye rastlanılmadı.

​“İsteseniz de istemeseniz de sondaj gemilerini artıracağız, sismik araştırmaları artıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar'da gerilimi tırmandıran Milorad Dodik'i kabul etti.

Şehit yakını Tahir Gümren'i hedef alan Akşener, skandalla ilgili “planlı provokasyon” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.