​Elektrikte yeni müjdeler ​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren pek çok konuda yeni müjdeler verdi. Elektrik faturalarında küçük esnafı koruyacak şekilde kademelendirme yapılacağını söyleyen Erdoğan, cemevleri ve STK’ların elektriğinin ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürüleceğini kaydetti. Erdoğan, çay gübrelerinin fiyatlarında indirim yapılacağını aktarırken, KYK yurtlarındaki öğrencilere de internet desteğinin artırıldığını ve beslenme yardımının 750 liraya çıkarıldığını müjdeledi. Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

FATURALAR DÜŞECEK

- 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir.

- Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır.

- Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden, konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir.

- Elektrik desteğinde de halen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ ARTIYOR

- Doğal gaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Başvurular cuma günü başlayacaktır.

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- 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını da verdik.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 26 ŞUBAT’TA AÇILIYOR

- Önümüzdeki hafta sonu açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin inşasını 2 milyar 545 milyon avro yatırım tutarıyla tamamladık. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesiyle tamamladığımız otoyolumuzu 26 Şubat 2022’de hizmete sunuyoruz.

GÜBREYE YÜZDE 30 İNDİRİM

- Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış merkezlerinde hafta başı itibarıyla çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30’a varan indirim yaptık. Yarından (bugünden) itibaren can gübreyi, amonyum sülfat ve nitro power ürünlerinde de yüzde 30 indirime gidiliyor. Karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle yarından itibaren satılmaya başlanacak. Mart ayında alınacak pancar bedellerini 1 ay öne çekip cuma günü hesaplara yatırıyoruz. Bu sezonunu pancar alım fiyatını hasattan önce açıklayacağız.

BESLENME YARDIMI 750 TL

- Yurtlarda 16 GB olan internet desteğini 2 kat artışla 32 GB’a çıkardık. Şimdi de ikinci dönemden başlamak üzere beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz.

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ÖZGÜN Elektrik tüketiminde yeni destekler belli oldu: Elektrik desteği ne zaman başlıyor?