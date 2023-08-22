Emeklilerimizi de memnun edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın davetine icabetle gerçekleştirdiği ziyareti tamamladığını belirten Erdoğan, “Şahsıma ve heyetime gösterdikleri samimi misafirperverlik için Macaristan Başbakanı Orban ve Cumhurbaşkanı Novak başta olmak üzere tüm Macar dostlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi. Erdoğan, ziyaretleriyle dost Macar halkının milli gün kutlamalarında sevinçlerine ortak olduklarını ifade etti.

KARA GÜN DOSTLUĞUNU UNUTMAYACAĞIZ

Stratejik ortak ve NATO müttefiki Macaristan’la köklü ve sağlam dostluk bağlarına dayanan kapsamlı ilişkilere sahip olunduğunu anlatan Erdoğan, Macaristan’ın deprem felaketi sonrasında her alanda Türkiye’ye destek ve dayanışmasını gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Novak’ın, mart ayındaki ziyareti sırasında deprem bölgelerinde incelemelerde bulunduğunu, vatandaşlarla bir araya geldiğini hatırlatan Erdoğan, “Macaristan’ın bu kara gün dostluğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu sene Türkiye-Macaristan ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası olacak.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, uçakta Macaristan gezisini takip eden gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

VERİMLİ TEMASLARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ

Temaslarında ayrıca stratejik ortaklık ve işbirliğinin gerek ikili gerek bölgesel alanda hayırlı sonuçlara vesile olduğunu gördüklerini anlatan Erdoğan, işbirliğini geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde daha da güçlendirmek amacıyla ortak adımlar atma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Macaristan’ın, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine desteğini bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamasının kendilerini ayrıca memnun ettiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Ziyaretim vesilesiyle etkinliklere iştirak eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Bosna Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik ile de görüşmeler yaptım. Sayın Cvijanovic ve Dodik’i kabulümde Türkiye’nin Bosna Hersek’in istikrarına verdiği önemi özellikle dile getirdim. Etkinliklere Azerbaycan, Katar, Kırgızistan ve Türkmenistan liderleri, Çekya ve Slovenya eski başbakanları ve Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti reisi de katıldı. Davetli devlet ve hükümet başkanlarıyla da ayak üstü de olsa sohbetlerimiz oldu.”

EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısından sonra ekonomik zorlukları göz ardı etmedikleri, dillendirilen serzenişleri de çok yakından takip ettiklerine ilişkin yaptığı açıklama hatırlatılarak, “Bu serzenişler başlığı altında size hangi kanallardan ne tür serzenişler geliyor? Özellikle Ocak 2024 itibarıyla bilhassa dar ve sabit gelirlilere ne tür mesajınız olacak?” sorusuna karşılık, şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın yetkili sendikalarla sürdürdüğünü, bu ay sonuna kadar da devam edeceğini vurguladı. Erdoğan, “Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” dedi.

Sokaklarımızı güvenli hale getirmeliyiz

Sokaklardaki sahipsiz hayvanlar sorununa da değinen Erdoğan, “Gelişmiş ülkelerde, Avrupa’da bu sorun nasıl çözüme kavuşturulduysa biz de aynı uygulamaları hayata geçireceğiz. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek görevimiz” dedi. Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatların verildiğini hatırlattı. Beykoz Belediyesi’nin çalışmasını takdir ettiğini söyleyen Erdoğan, “Tabii bunlar için çok çok büyük alanlar gerekiyor ve bu büyük alanlarda da bunların teşhis, tedavi, hatta gerekirse ameliyatlarına varıncaya kadar bunları yapmaları şart. Beykoz bunu yapıyor, gördüm. Aynı şekilde Konya bunu yapıyor. Bundan sonraki süreçte de bunu bizler yapmaya kararlıyız ve bu kararlılığımız devam edecek.” dedi.

İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul ve Ankara belediye başkan adayları belli oldu mu, öğrenebilir miyiz?” sorusu üzerine, “Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. İstişare bizim en büyük silahımız. İstişaremizi kimlerle yapacağız? Teşkilatımızın tüm yetkili birimleriyle yapacağız. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hepsiyle istişarelerimizi yapacağız. Önümüze onlar alternatif olarak hangi arkadaşlarımızı çıkarırlarsa, onların içerisinden birinci derecede İstanbul ve Ankara olmak üzere adımlarımızı atacağız. Çünkü İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz. İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hali gördünüz.”

BENİM HALKIM BUNA LAYIK DEĞİL

Önceki gün bir gazetede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karşısındaki çöp yığınlarının gösterildiğini söyleyen Erdoğan, “Yakışır mı bu? Şimdi ben göreve geldiğimde üç şeyi konuşuyorduk, çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı durumu İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de yaşıyoruz. Nerede bir CHP belediyesi varsa bunları yaşıyoruz. Benim halkım buna layık değil. Nasıl biz o çöp dağlarını ortadan kaldırdıysak, nasıl susuzluğu giderdiysek, o çukurlardan İstanbul’umuzu nasıl kurtardıysak inşallah şimdi de şu sıkıntıları aşacak bir kadroyla 31 Mart’a hazırlanıyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu çekip gitmeli

Seçimlerden sonra CHP’de başlayan değişim tartışmasının devam ettiği, bu tartışmanın fitilini ateşleyen Ekrem İmamoğlu’nun geçen hafta İstanbul’a yeniden aday olacağının sinyalini verdiği ve kulislerde emanetçi bir genel başkan formülü üzerinde durulduğu aktarılarak, “CHP’de bir değişim, bir genel başkan değişimi bekliyor musunuz?” sorusu üzerine Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu: “Bunu şimdi halkımıza soracağız. Halkımız değişimse değişim, eğer kalsın diyorsa diyecek bir şeyim yok. Çünkü egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Biz, böyle inandık. Bu yola böyle çıktık. Biz, üzerimize düşeni yapacağız. Nedir? En ideal isimleri biz halkımıza takdim edeceğiz ve bu ideal isimlerle yola devam edeceğiz ama Kılıçdaroğlu dersen benimle kaç yarışa girdi? 13’te 13 yaptı. Şimdi 14 de olsa, 15 de olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım. Yani dünyada ülkeleri görüyorsunuz, bir seçim kaybediyorsa bir lider ne yapıyor, hemen istifasını veriyor, çekip gidiyor. Fakat bunda böyle bir şey yok.

BUNLAR ŞİMDİ BİRBİRLERİYLE KOLTUK YARIŞINDA

Bunlar şimdi birbirleriyle koltuk yarışında. Bolu’nun belediye başkanı otobüsün üstüne çıkıyor, oradan koltuk atıyor. Genel merkezin önünde yapıyor bunu ve bu Bolu belediye Başkanı. Önce neydi? Milletvekili. Sonra Bolu’ya belediye başkanı. Bundan sonra da bunlarda en ufak bir değişim söz konusu olmaz. Bunların içinden çıkan genel başkanlar yok mu? Var. Şimdi bu genel başkanların her biri de ‘ben meydandayım’ diyor. Birisi gitti milletvekili oldu. Şimdi onun görevi Kılıçdaroğlu’nu savunmak. Genel başkan yardımcısı için sen de ‘istifa etmen lazım’ diyor. CHP, ana muhalefet ne hale geldi? Demokrasi mücadelesinde muhalefet çok çok önemli ama ne yazık ki Türkiye’nin en büyük kaybı, demokrasi mücadelesinde karşısında muhalefet yok, ana muhalefet yok.”

Saldırı sürerse kusura bakmasın!

İsveç’te terörle etkin bir mücadele sürdürülmediği ifade edilerek, “İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili süreç Meclis’e geldiğinde, Türkiye’nin tutumunda bir değişiklik olacak mı? Bu konu MHP ve Cumhur İttifakı partileriyle müzakere edildi mi?” sorusuna karşılık Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu: “İsveç’in NATO’ya katılım protokollerinin TBMM’ye gönderilmesi ve sürecin Meclis’ten hızlı şekilde geçmesi, İsveç’in verdiği sözlere sadık kalmasıyla doğru orantılı. Bu işin kararını parlamentomuz verecek. Bu konu parlamentomuzda, komisyonlarda ne kadar görüşülür, buralardan ne kadar zamanda geçer onu bilemeyiz. İsveç’in her şeyden önce Stockholm caddelerine sahip çıkması lazım. Eğer Stockholm caddelerine sahip çıkmazsa, bizim kutsalımıza, kutsallarımıza bu saldırılar devam ederse kusura bakmasınlar… Tabii ki Cumhur İttifakı’nın kendine ait bazı ilkeleri var. Bütün bunları Devlet Bey ile ve diğer arkadaşlarımızla müzakere etmeden ben de adım atmam. Görüşmelerimizi yaparız, ondan sonra da gereği neyse onu yaparız.”







