Emekliye bayram ikramiyesi 2 bin lira

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi zammı belli oldu. Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.100 TL olarak ödenen ikramiye miktarı, 2 bin TL’ye yükseliyor. En düşük emekli maaşın 5 bin 500 TL’den 7 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi de TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 18 maddelik teklife ilişkin detayları AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş paylaştı.

11 MİLYONA MÜJDE

Teklife göre, 2 bin lirayı bulacak maaş artışından en çok SSK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanacak. 6 milyon emeklinin maaşında 2 bin liraya yakın bir artış olacak. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 7 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı alan 8 milyon 796 bin emekli var. Düzenlemeden EYT kapsamında emekli olması beklenen 2 milyon 250 bin vatandaş da yararlanacak. Böylece etkilenen kişi sayısı 11 milyonu bulacak. 7 bin 500 TL'den yüksek maaş alan emeklilerin maaşlarında herhangi bir artış öngörülmüyor.

YILDA İKİ KEZ VERİLİYOR

Emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez aldığı ikramiyelerde de artışa gidiliyor. Teklife göre, halen 1.100 TL olarak uygulanan ikramiyeler her bir dini bayram olmak üzere 2 bin liraya yükseltiliyor. EYT'lilerle birlikte 15 milyon emekli, zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacak.

KAHRAMANLARA MADALYA

Torba yasa teklifinde yer alan diğer düzenlemeler şöyle:

* Belediyelerdeki 60 bin civarındaki geçici işçiye kadro olanağı sağlanacak.

* Afetlerde, salgın hastalıklarda etkin görev alanlar, yarar sağlayanlar üstün feragat gösterenlere devlet üstün hizmet madalyası verilecek. 6 Şubat'taki depremlerde yardım için çalışanlardan Türk vatandaşlarına devlet üstün madalyası, yabancılara üstün fedakarlık ödülü verilecek.

* Muharip gaziler arasında, sosyal güvencesi olanlar ile olmayan arasında var olan maaş farkı eşitlenecek. Düzenlemeyle, aylık ödeme asgari ücret tutarında olacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş.

Erdoğan’dan ‘ikramiye’ telefonu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM)üst üste iki basın toplantısı yaptı. Ekonomiye ilişkin yeni torba yasa teklifi hakkında bilgilendirmede bulunan Elitaş, ilk toplantıda en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olacağını açıkladı. İkinci toplantıyı ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra düzenledi. Grup Başkanvekili Elitaş, "16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave ediyoruz. Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk. 1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz" dedi. Ayrıca Mustafa Elitaş, TBMM'ye sunulan torba teklifte 60 bin geçici işçinin kadro hakkı kazanacağını da sözlerine ekledi.

2018'de başlamıştı Emeklilere bayram ikramiyesi 2018 yılından beri ödeniyor. 2018 yılında bin TL olarak başlayan bayram ikramiyesi 2021 yılında 100 TL zamlanmış ve bin 100 TL olmuştu. Emekli bayram ikramiyesi 2022 yılında da 1.100 TL olarak uygulandı.











