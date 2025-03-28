Emet'te minik yüreklerden Filistin'e destek

Televizyonlardan Filistin'deki çocukların zor durumda olduğunu öğrendiklerini söyleyen minik öğrenciler, " Onlara yardım etmek için okulumuzda başlatılan kampanyada kumbaralarımızda biriktirdiğimiz harçlıklarımızı göndermek istedik. Umarız mutlu olurlar" dediler.

Öğretmenler ise bu kampanyanın çocuklara yardımlaşma ve dayanışma bilincini aşılamada önemli bir rol oynadığını belirttiler.