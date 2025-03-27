Filistin Kızılayı: Refah'ta İsrail'in kuşattığı bölgedeki sağlıkçılardan 5 gündür haber alınamıyor

Açıklamada, "Filistin Kızılayı, ekiplerinin güvenliğinden derin endişe duymaktadır ve onların akıbetinden işgalci İsrail'i sorumlu tutmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca uluslararası topluma Gazze Şeridi'nde insani görevini yerine getiren Filistin Kızılayı çalışanları için uluslararası koruma sağlanması çağrısı yapıldı.

Filistin Kızılayı'ndan 23 Mart'ta yapılan ilk açıklamada, yaralıları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.