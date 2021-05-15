Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Filistin Sağlık Bakanlığı uluslararası kuruluşlara acil yardım çağrısında bulundu
ORTADOĞU

Filistin Sağlık Bakanlığı uluslararası kuruluşlara acil yardım çağrısında bulundu

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, İsrail güçlerinin yol ve sağlık merkezlerini doğrudan hedeflediği ifade edilerek, uluslararası kuruluşlara sağlık tesislerini korumak için yardım çağrısında bulunuldu.

Haber Merkezi DHA
Filistin Sağlık Bakanlığı uluslararası kuruluşlara acil yardım çağrısında bulundu
İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 950 Filistinli yaralandı

Sağlık Bakanlığı dün yaptığı resmi açıklamada, İsrail güçlerinin çatışma bölgelerinde yoğun nüfuslu yerleri, yol altyapısını ve sağlık merkezlerini hedef aldığını belirtti. Bakanlık, bu durumun hastanelerde hasara neden olduğunu ve tıbbi malzeme sevkiyatını engellediğini ifade ederek, uluslararası kuruluşlardan yardım istedi.
İSRAİL YOLLARI KAPATTI, SAĞLIK EKİPLERİ YARALILARA ULAŞAMIYOR
Sivillerin tehditle evlerinden sığınaklara götürüldüğünü belirten Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un yayılması için tehlikeli bir ortam oluştuğunu ve bunun, Gazze'nin İsrail saldırılarıyla tükenmiş olan sağlık sistemi üzerindeki yükü arttırdığını ifade etti. Açıklamada, İsrail güçlerinin yol altyapısını ve sağlık merkezlerini doğrudan hedeflenmesinin, sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşamamasına ek olarak hastaların tıp merkezlerine erişimini engellediği vurgulandı.

Hamas yetkilisi Aruri: Kara operasyonu işgalci için bir felaket olacak
DÜNYA
Hamas yetkilisi Aruri: Kara operasyonu işgalci için bir felaket olacak

HASTANELER HEDEF ALINIYOR, ACİL TIBBI YARDIM!

Filistin Sağlık Bakanlığı, Kuzey Gazze Şeridi'ndeki Beit Hanoun Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nin kısmi hasarına ek olarak Hala Al Shawa Sağlık Merkezi’nin tamamen yıkıldığını belirtti. Uluslararası yardım kuruluşlarından sağlık merkezlerini korumaya yönelik çağrıda bulunan Sağlık Bakanlığı, aynı zamanda acil tıbbi yardım talebinde bulundu. İsrail işgalinin geçiş noktalarını kapatarak bölgedeki hastaneleri besleyen elektrik santralleri için yakıt sevkiyatını durdurduğunu belirten Bakanlık, bu durumun yoğun bakım üniteleri ve hayati hizmetlerin ihtiyacı olan elektriği alamamasına neden olduğunu belirtti. Yetkililer, aşırı kalabalık nedeniyle hastaların yurtdışına sevkiyatı talebinde bulundu.

Gazzeli gencin en zor anları: Hastanede fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti
DÜNYA
Gazzeli gencin en zor anları: Hastanede fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli daha şehit oldu
DÜNYA
İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli daha şehit oldu

Gazzeli gencin en zor anları: Hastanede fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında kardeşlerini gördü
OYNAT 00:34
Gazzeli gencin en zor anları: Hastanede fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında kardeşlerini gördü
Abluka altındaki Gazze'de İsrail'in saldırılarını belgelemek için şehitlerin hastanede fotoğraflarını çeken Filistinli genç Muhammed el-Mensi, önüne gelen cansız bedenlerden ikisinin kardeşlerine ait olduğunu fark etti. Mensi, 'Endonezya Hastanesi'nde İsrail'in saldırısında şehit olanları ve yaralananların fotoğrafını çekiyordum. Sonra bir de baktım ki, iki kardeşim şehit olmuş' dedi.


Abone Ol Google News
Süre doldu

Süre doldu

WhatsApp hesaplarının silinmeyeceği açıklandı.
Komşuları profesörü öldüresiye dövdü

Komşuları profesörü öldüresiye dövdü

​Temizlik yaparken ses çıkardığı için hastanelik ettiler.
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldı

​İşgalci İsrail'in şehit ettiği 133 canın 36'sı çocuk.

Erdoğan'dan Filistinlilerin katledilmesine sert tepki.

Yöneticilerinin ciddi kısmı Yahudi olan Hollywood nerede duruyor?

​Avusturya'da başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi.

​Faz-2 çalışmaları 360 gönüllü üzerinde başlıyor.

​MSB: Askerimizi şehit eden teröristler öldürüldü.

​Römork altında kalan üçü çocuk dört kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyini bombalıyor.
Maganda kurşunu eve girdi

Maganda kurşunu eve girdi

Kurşunlar, sekerek 2 çocuklu evin gardırobuna saplandı.
Gazzeli gencin en zor anları

Gazzeli gencin en zor anları

Hastanede fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında kardeşlerini gördü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.