En iyiler yine Boğaziçi'nde: Üç puan türünde birinciler Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih etti

Boğaziçi Üniversitesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre en başarılı öğrencilerin tercih listesinde ilk sıralarda yer alarak liderliğini sürdürüyor. Buna tüm puan türlerinde ilk 10’dan 8 ve ilk 100’den 69 aday Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri arasında yerini aldı.

Sayısal birincisi Arda Taşdemir Bilgisayar Mühendisliği

Tüm puan türlerinde birinciler Boğaziçi Üniversitesi’nde

Boğaziçi Üniversitesi sayısal, eşit ağırlık ile sözel puan türlerinde de birincilerin tercihi oldu. Sayısal birincisi Arda Taşdemir Bilgisayar Mühendisliği, eşit ağırlık birincisi Berra Kuruş İktisat ve sözel birincisi Fatih Emre Düzcan da İktisat Bölümü’ne yerleşti. Ayrıca eşit ağırlık ikincisi Muhammed Ömer Ensarioğlu ile aynı puan türünde üçüncü olan Kevser Gül Demir İşletme Bölümü’nün öğrencisi olurken, sözel ikincisi Mehmet Emin Akdağ İşletme ve sözel üçüncüsü Utku Kıvanç Dündar ise Tarih Bölümü’ne yerleşti.

Eşit ağırlık birincisi Berra Kuruş

İlk kez 2022 YKS’de öğrenci alan Hukuk Fakültesi bu yıl 3. dönem öğrencilerini kabul ederken taban sıralamasını bir kez daha yükseltti. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, kamu üniversiteleri arasında en yüksek taban puana sahip ikinci hukuk fakültesi oldu.

Sözel birincisi Emre Düzcan İktisat bölümünü tercih etti

“Dünyada rekabet artarken en iyilerin tercihiyiz”

YKS yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi’nin en başarılı öğrencilerin tercihi olmayı sürdürdüğünü ifade etti:



