Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem En pahalı yolculuk Eskişehir-Bursa 40 bin TL
İSTANBUL

En pahalı yolculuk: Eskişehir-Bursa 40 bin TL!

Bursa’da kısıtlamada Eskişehir’den geldiklerini belirten 6 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alınırken Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve sosyal mesafe kuralına uymamak suçundan yaklaşık 40 bin TL para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Bursa’da kısıtlamada Eskişehir’den geldiklerini belirten 6 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bursa’da kısıtlamada Eskişehir’den geldiklerini belirten 6 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da kısıtlama saatleri içerisinde Eskişehir'e geldiği tespit edilen bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişiye 40bin lira para cezası uygulandı.

İZİNSİZ YOLCULUK

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 06 LID 80 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan İ.D. , B.G., A.A., S.A., B.Ö., ve A.T., Eskişehir’den geldiklerini belirtti ancak izin kağıtlarının olmadığı ortaya çıktı.

Sosyal mesafeye araç içinde uymayan 6 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçtan inmelerini isteyerek arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve kullanmak için düzenek, bıçak ve beyzbol sopası bulundu.

40 BİN TL CEZA KESİLDİ

Sokağa Çıkma Kısıtlamasına ve Sosyal Mesafe kuralına uymamak suçlarından yaklaşık 40 bin TL para uygulanan 6 şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Araçta bulunan İ.D.,’nin ise uyuşturucu ticareti yapmaktan kaydı olduğu öğrenildi.

Araçta bulunan B.G., uyuşturucu için polis ekiplerine ‘Bunlar bana ait’ demesi ve kadının gazetecilere tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

Korona sakinliği
GÜNDEM
Korona sakinliği

Koronavirüs tedbirlerine uymayanlar dikkat: Bir yıla kadar hapis cezası var!
GÜNDEM
Koronavirüs tedbirlerine uymayanlar dikkat: Bir yıla kadar hapis cezası var!
Abone Ol Google News
Umut odası

Umut odası

​Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi.
Milyonlarca öğrencinin gözü bu haberde

Milyonlarca öğrencinin gözü bu haberde

​KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı.
Nereden nereye: Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Türkiyenin Azerbaycana iki helikopter bile veremediği o günleri böyle anlatmıştı

Patent başvurusu yapıldı

Patent başvurusu yapıldı

​Kamerası değişebilen akıllı telefonlar geliyor.
Rakiplerimiz <br>belli oluyor

Rakiplerimiz
belli oluyor

​Dünya Kupası Elemeleri kuraları bugün çekilecek.
37 bin 614 kişi<br>kısıtlamayı ihlal etti

37 bin 614 kişi
kısıtlamayı ihlal etti

​İçişleri Bakanlığı son rakamları açıkladı.
Kayıp çocuktan güzel haber

Kayıp çocuktan güzel haber

İngiltere'de yaşayan anne dört yıl sonra kızına kavuşacak.
Polise<br>tekmeli saldırı

Polise
tekmeli saldırı

​İzmir'deki olay sonrası adli işlem başlatıldı.
Alman medyası endişeli: Bölgesel bir güç haline gelen Türkiye artık tehditlere boyun eğmiyor
Dünya

Alman medyası endişeli: Bölgesel bir güç haline gelen Türkiye artık tehditlere boyun eğmiyor

Türkiye'nin dış politikada aldığı bağımsız kararlar Alman medyasında endişeyle ele alınıyor. Erdoğan’ın, Türkiye’yi bölgesel bir güç haline getirdiğini aktaran Alman gazete Tagesspiegel, bu güç sayesinde AB VE ABD’den bağımsız olarak aldığı kararlarla dış politika konusunda hiçbir ülkeye taviz vermeyen bir yol izlediğini söyledi. Türkiye'nin hem Akdeniz'deki sondaj çalışmaları hem de s-400 alımında tehditlerden etkilenmediğine vurgu yapılan analizde Türkiye'nin bağımsız ve kararlı bir yol izlediği belirtildi.
Alman hava yolu şirketi Lufthansa iflasın eşiğinde: 29 bin kişi işten çıkarılacak
Dünya

Alman hava yolu şirketi Lufthansa iflasın eşiğinde: 29 bin kişi işten çıkarılacak

Almanya'nın hava yolu devi Lufthansa pandemi nedeniyle kriz yaşıyor. Hava yolu şirketi, salgın nedeniyle çalışanlarının bir kısmını işten çıkaracak.
Evlat nöbetindeki baba: Bana rahat vermediler
Gündem

Evlat nöbetindeki baba: Bana rahat vermediler

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 aile, 463'üncü günde de HDP binası önündeki oturma eylemlerini sürdürürken, Emine- Şeyhmus Kaya çifti, 2015'te Lice ilçesinde kaçırılan polis memuru oğulları Vedat Kaya için koronavirüs nedeniyle Mardin'deki evlerinde eyleme devam ediyor. Şeyhmus Kaya, bir gün çocuklarına kavuşacakları ümidiyle yaşadıklarını belirterek, "Derik'te yaşıyordum. Beni suyumdan, toprağımdan, evimden, bağımdan, bahçemden ettiler. Orada bana rahat vermediler. Mardin merkeze geldim" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.