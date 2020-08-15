Koronavirüs tedbirlerine uymayanlar dikkat: Bir yıla kadar hapis cezası var!

Kırıkkale’de koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı.
Toplantının ardından Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs hastalığı açısından vaka olarak kabul edilen hastaların
Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi ve Evde Hasta İzlemi ve Filyasyonu Rehberi doğrultusunda evde izolasyona tabi tutulması durumunda bu hastaların ikamet ettikleri meskenin karantina kapsamında sayılmasına, korona virüs hastalığı açısından olası vaka kabul edilen veya vaka ile temas ettiği belirlenen kişilerin hastalığı yayma açısından riskli olması nedeniyle 14 gün evde izlemi ve izolasyonunun sağlanmasına karar verildi" ifadesi kullanıldı.
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Akciğerlerde tutuluma yol açarak, solunum yetmezliği, nefes darlığı ve zatürreye sebep olan koronavirüsün bu organa verdiği hasar, hastalığın yol açabileceği zararları gözler önüne serdi.
Tüm dünyayı etkisi alan ve ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs en çok akciğerleri etkiliyor.
Ankara Şehir Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören hastalara ait akciğer görüntüleri incelendi. Görüntülerde, hastalığın ne kadar hızlı ilerlediği ve akciğerleri nasıl tuttuğu ortaya çıktı.
Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Karalezli yaptığı açıklamada, salgının son hızıyla devam ettiğini belirterek, Mart, nisan, mayıs ayında gördüğümüzden daha şiddetli ve daha hızlı sanki, çember daha çok daraldı. Etrafımızda bize yakın insanların koronavirüs pozitif ve akciğer tutulumu ile geldiğini görüyoruz. ifadesini kullandı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan birçok kişinin, akciğer tutulumuyla başvurduğunu anlatan Karalezli, şunları söyledi: Bu durum, hepimizi endişelendiriyor. Hastanelerin kapasitesi belli. Bu kapasitelerin üzerine çıkan bir hasta sayısı olursa ne yapacağımızı hepimizin düşünmesi lazım. İnsanların çok dikkatli olması gerekiyor. Korunmaya çok dikkat edilmeli. 'Maske, mesafe ve hijyen' diyoruz ama insanlar görüyoruz ki bunun çok farkında değiller. Önemsemiyorlar ama biz çok önemsiyoruz.
Prof. Dr. Karalezli, koronavirüsün akciğerleri etkilediği durumda, nefes almanın çok zor olduğunun altını çizerek, halen hastaneye başvuranların da son derece ciddi akciğer tutulumlarının olduğuna vurgu yaptı.
Normalde insanların oksijen seviyelerinin yüzde 98 olduğunu ifade eden Karalezli, koronavirüse yakalananlarda oksijen seviyenin yüzde 70'lere kadar düştüğünü belirtti. Bu durumdaki hastaların oksijen seviyelerini değişik makinalar ve yüksek akım oksijen cihazlarıyla düzeltmeye çalıştıklarını anlatan Karalezli, diğer zatürre durumlarında bu kadar ciddi oksijen düşüklüğü görülmediğine işaret etti.
Prof. Dr. Karalezli, koronavirüsün çok farklı bilinmeyen yönü olduğuna dikkati çekerek, şu uyarıları yaptı: İnsanların çok dikkat etmesini istiyoruz. Akciğere girdi mi bunun çıkışı kolay olmuyor. Altta yatan hastalığı varsa biraz ileri yaştaysa çok riskli. Şu an bizim takip ettiğimiz hasta yaş aralığı 40-60 yaş arası. Gençlerde hastalığın seyri çok hızlı gidiyor. Koronavirüs tüm organları tutabiliyor. Akciğer tutulumu varsa tablo kaçınılmaz olarak ilerliyor. İnsanların son derece duyarlı olmasını istiyoruz. Bizler çok yorulduk. Koronavirüs hastalarıyla uğraşıyoruz bakmamız gereken diğer hastalarımız da var. Onlar da sürekli randevu almaya çalışıyorlar.
Prof. Dr. Karalezli, koronavirüs tedavisi gören hastalara ait akciğer görüntülerinden hastalığın yol açtığı tahribatı ve hastalar üzerindeki etkileri anlattı. Tedavisine rağmen nefes darlığı şikayetleri devam eden bir hastaya uygulanan akciğer görüntülemesinde hastanın her iki akciğerinin büyük bir bölümünü enfeksiyon kapladığını tespit ettiklerini ifade eden Karalezli, Bu hastalığın sonunun ne olduğunu bilmiyoruz. Akciğer tutulumları, bu şekilde olduğu zaman hastaları oksijen tedavisi ile gönderiyoruz. Çok yeni bir hastalık olduğu için bu seyir nasıl olacak? Geriye dönüş var mı? Takiplerle öğrenebileceğimiz bir durum. dedi.
Normal akciğer görüntüleri ile koronavirüs hastalarının akciğer görüntüleri arasında ciddi farklar bulunduğunu belirten Karalezli, şu bilgileri verdi: İnsanların aradaki farkları anlamaları için her iki akciğer görüntülerine de yer verdim. Görüntülerdeki beyazlıklar akciğerdeki tutulumu gösteren görüntüler ne yazık ki. Bu hastalar yoğun bakım hastaları. Filmler birbirine az çok benzeyen şekilde. Altta yatan hastalığı olanlarda ise daha kötü seyrediyor.
Kliniğe yeni başvuran bir hastanın, 5 Ağustos'ta çekilen tomografi görüntülerindeki tipik koronavirüs görüntülerinin olduğunu ifade eden Karalezli, hastanın bir hafta içerisindeki tomografi görüntüsünde ciddi değişiklik olduğunu ve enfeksiyonun çok arttığını söyledi.
Prof. Dr. Karalezli, kritik ve zorlu bir sürecin hastaları beklediğini belirterek, bu kişilerin tedavisi sırasında yaşadıklarını ise şöyle aktardı: Kritik ve zorlu bir süreç hastaları bekliyor. Sırt üstü yatmakta sıkıntı çekiyorlar, yüzü koyun yatırmak istiyoruz. Uzun süre yüzü koyun yattıkları zaman yüzlerinde yaralar oluşabilir. Bu hastalar yüzü koyun yattıklarında o rahata alıştıklarında tekrar sırt üstü yatmakta istemiyorlar. Nefes alamamak bu çok zor bir şey. Astım hastaları nefes açlığı ile gelirler. Tedavisini verirsiniz rahatlamış bir şekilde giderler ama bu hastalar öyle değil, sürekli nefes açlığı içindeler. Sürekli derin nefes alamamaktan şikayetçiler. Nefes darlığı çeken bazı hastaların çok ciddi vücut ağrıları da oluyor. Bazı hastalar da koku almama ikinci planda kalıyor.
Koronavirüsün bıraktığı ağır tahribat: Akciğere girince çıkışı kolay olmuyor
Koronavirüs hastalarının akciğer filmlerine ait görüntülerde hastalığın ne kadar hızlı ilerlediği ve bıraktığı hasar bir kez daha ortaya çıktı. Hastaların akciğer filmlerini gözlemleyen ve yorumlayan Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Karalezli, "Mart, nisan, mayıs ayında gördüğümüzden daha şiddetli ve daha hızlı sanki, çember daha çok daraldı. Etrafımızda bize yakın insanların kovid pozitif ve akciğer tutulumu ile geldiğini görüyoruz" dedi.
1 YILA KADAR HAPİS CEZASI Evde izolasyona tabi tutulan kişilerin takip edileceğinin de belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüğünce temin edilerek kolluk kuvvetlerine bildirilmesi, özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine, bireylerin talimatlara aykırı hareket etmesi durumunda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ başlıklı 195’inci maddesinde yer alan
‘Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’ hükümleri kapsamında değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”
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Alınan bilgiye göre, hakkında karantina kararı bulunan G.Ö. Ankara'dan Edirne'ye gitmek üzere otobüsle yola çıktı.
Jandarma ekipleri, Edirne girişinde gerçekleştirdikleri kontroller sırasında karantinada olması gerekirken yolculuk eden G.Ö'yü tespit etti.
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten G.Ö'ye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, 24 saat esasıyla kente girişlerde kontrollerini sürdürüyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan sorgulamada, askerler kimliklere el sürmeden kontrolü yapıyor.
Özel bir yazılımla kimliği okuyan sistem sayesinde gerekli sorgulama yapılıyor.
Sorgulama kapsamında karantinada olması gerekirken kural ihlali yapanlar da tespit edilebiliyor.
Vatandaşlar, uygulamanın son derece yerinde olduğunu ifade ederek, aksi halde salgının bireysel hatalarla daha da artacağını belirtti.
Virüs böyle yayılıyor: Karantinada olması gerekiyordu, seyahatte yakalandı
Koronavirüs salgınının etkileri devam ederken, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Edirne'de, karantinada olması gereken kişi seyahatte jandarma tarafından kontrol noktasında yakalandı.
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Koronavirüs vaka artış hızında ilk 5'te olan Şanlıurfa'da salgınla mücadelede eksikleri tespit etmek isteyen Vali Abdullah Erin'in dün tebdili kıyafetle hastanelerde denetim yaptı.
Başında şapka ve gözündeki güneş gözlüğü hastanede sırada bekleyen Vali Erin'in denetim görüntüleri ise sosyal medyada büyük beğeni toplayarak gündem oldu.
Tebdili kıyafetli denetimi ilk defa yapmadığını daha önceden de yaptığını paylaşan Vali Erin, yaptığı denetimde gördüklerini anlattı.
Tebdili kıyafetli denetim uygulamasını sürekli yaptığını belirten Erin, daha önce de aynı yöntemle hastaneleri ve diğer kamu kurum kuruluşlarını denetlediğini kaydederek şunları söyledi:
Ancak bugünkü denetim Urfa'nın salgın noktasında gündemde olmasından dolayı biraz daha çok öne çıktı. Hastanelerin tamamına gittim. Tabi maske olunca yüzün yarısı görünmüyor. Gözlük ve şapka takınca hiç tanınmadım. Mehmet Akif İnan Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi şu an yoğunluklu olarak pandemi ile mücadeledeki merkez hastanelerimizdir. İfade edildiği ve dile getirildiği gibi böyle 'Urfa yandı, bitti. Urfa'da hastanelerde yer yok. Hastanede test yok' gibi iddiaların gerçek dışı olduğunu bir de gözümüzle görelim dedik. Bu yüzden o şekilde denetlemek istedim. Her iki hastanede de Covid şikayetiyle gelen vatandaşlarımızın oradaki sağlık personeli tarafından büyük bir özveri ve gayretle çok iyi şekilde karşılandığını gördüm. Gerekli müdahalelerin sağlık çalışanlar tarafından yapıldığını yerinde izledim.
Eyyübiye ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki pandemi acil servisinin bekleme sıralarında oturduğunu anlatan Erin, “Bir saat boyunca gelen vatandaşların ne şekilde karşılandığını, nasıl ilgilenildiğini izledim. Elbette zaman zaman belli noktalarda yoğunluk ve yığılmalar olabiliyor. Bunu da anlayışla karşılamak gerekiyor. Meseleye olumsuz taraftan bakıp hem orada çalışan hastane personelini hem bir sağlık kurumunu yıpratacak tarzda paylaşımlar ve yorum yapmamak gerekiyor. Bu sıkıntılar bize valiliğe ve idareye iletildiğinde soruna duyarsız kalmamız halinde herkes istediği her şeyi söyleyebilir. Ancak müdahaleler zamanında yapılıyor. Yığılmalar anında sağlık idarecilerimiz anında müdahalelerde bulunuyor. Bizler vatandaşlarımıza hizmet için varız. Sağlık sisteminin iyi işlemesini sağlamak bizim görevimizdir. Vatandaşında iyi sağlık hizmeti talebinde bulunması en doğal hakkıdır” diye konuştu.
Tebdili kıyafetle denetim yapan Vali Erin: Bir saat acilde oturdum, hastanelerdeki iddiaları araştırmak için böyle denetledim
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şapka ve gözlük takarak hastanelerde tebdili kıyafetle yaptığı denetim için, "Urfa'da hastanelerde yer yok. Hastanede test yok gibi iddiaların gerçek dışı olduğunu bir de gözümüzle görelim dedik" açıklamasında bulundu.