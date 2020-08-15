Koronavirüs tedbirlerine uymayanlar dikkat: Bir yıla kadar hapis cezası var!

Ancak bugünkü denetim Urfa'nın salgın noktasında gündemde olmasından dolayı biraz daha çok öne çıktı. Hastanelerin tamamına gittim. Tabi maske olunca yüzün yarısı görünmüyor. Gözlük ve şapka takınca hiç tanınmadım. Mehmet Akif İnan Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi şu an yoğunluklu olarak pandemi ile mücadeledeki merkez hastanelerimizdir. İfade edildiği ve dile getirildiği gibi böyle 'Urfa yandı, bitti. Urfa'da hastanelerde yer yok. Hastanede test yok' gibi iddiaların gerçek dışı olduğunu bir de gözümüzle görelim dedik. Bu yüzden o şekilde denetlemek istedim. Her iki hastanede de Covid şikayetiyle gelen vatandaşlarımızın oradaki sağlık personeli tarafından büyük bir özveri ve gayretle çok iyi şekilde karşılandığını gördüm. Gerekli müdahalelerin sağlık çalışanlar tarafından yapıldığını yerinde izledim.