Enkaz başında 'milyonluk bekleyiş'

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay’da oluşturdu. Antakya’nın neredeyse yerle bir olduğu depremde, 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Şenay Kundak’ın yıllarca Almanya’da çalışarak aldığı 5 ev ve 1 dükkanı da enkaza dönüştü. Şenay Kundak ve 5 kişilik ailesi ise depremden sağ olarak kurtuldu. Akevler Mahallesi’nde 8 katlı apartmanın 4. katında yaşayan Kundak’ın dairesi ilk depremde büyük bir gürültüyle 2 kata kadar çöktü. Alttaki iki katta kalanlar hayatını kaybederken, Kundak’ın ailesi ise balkondan zemine atladı. Depremin ardından büyük bir şok yaşayan aile, Bolu’da yaşayan kızlarının yanına gitti. Evinin enkazının kaldırılacağı haberini almasıyla Antakya’ya gelen Kundak, 3 gündür çalışmaları yakından takip ediyor. Kundak, enkaz arasından yaklaşık 1 milyon değerinde ziynet ve para olan çantasını bulmaya çalışıyor.

"Alt katlardaki herkes öldü"