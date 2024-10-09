Epstein’ın müşterileri Kamala’yı destekliyor

Arşiv
Elon Musk tartışılacak bir açıklama yaptı. Musk, fuhuş ağı oluşturan Epstein ile ilişkilerinin ortaya çıkmasından korkan milyarderlerin Demokrat aday Kamala'ya destek olduklarını savundu.
Amerikalı ünlü muhafazakar-sağcı sunucu Tucker Carlson, Donald Trump’a aktif bir şekilde destek veren X ve Tesla’nın sahibi Elon Musk ile röportaj yaptı. Musk, röportajda ABD’de pedofili, çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilişkilerinin ortaya çıkmasından korkan milyarderlerin
Demokrat Başkan Adayı Kamala Harris’
e destek olduğunu savundu. Amerikalı milyarder
Musk
,
“Bence Kamala’nın bu kadar çok destek almasının bir nedeni de Trump kazanırsa, Epstein’in müşteri listesini kamuya açıklayacak olması. Ve Kamala’nın arkasındaki milyarderlerden bazıları bundan korkuyor. Reid Hoffman bundan endişe duyuyor. Ve (Bill) Gates…
" ifadelerini kullandı. "Reid Hoffman, PayPal’da iş geliştirmeden sorumlu yardımcımdı 24 yıl önce" diyen Musk, "
Demek istediğim, gelebilecek ifşaat nedeniyle Trump’ın kazanmasından korkuyor. İdeolojik olarak zaten Trump ile aynı çizgide değil, ancak Epstein meselesinden endişe duyduğunu düşünüyorum
” değerlendirmesinde bulundu.
#epstein
#elon musk
#abd
#Kamala Harris