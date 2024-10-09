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Epstein’ın müşterileri Kamala’yı destekliyor

Epstein’ın müşterileri Kamala’yı destekliyor

04:009/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Elon Musk tartışılacak bir açıklama yaptı. Musk, fuhuş ağı oluşturan Epstein ile ilişkilerinin ortaya çıkmasından korkan milyarderlerin Demokrat aday Kamala'ya destek olduklarını savundu.

Amerikalı ünlü muhafazakar-sağcı sunucu Tucker Carlson, Donald Trump’a aktif bir şekilde destek veren X ve Tesla’nın sahibi Elon Musk ile röportaj yaptı. Musk, röportajda ABD’de pedofili, çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilişkilerinin ortaya çıkmasından korkan milyarderlerin
Demokrat Başkan Adayı Kamala Harris’
e destek olduğunu savundu. Amerikalı milyarder
Musk
,
“Bence Kamala’nın bu kadar çok destek almasının bir nedeni de Trump kazanırsa, Epstein’in müşteri listesini kamuya açıklayacak olması. Ve Kamala’nın arkasındaki milyarderlerden bazıları bundan korkuyor. Reid Hoffman bundan endişe duyuyor. Ve (Bill) Gates…
" ifadelerini kullandı. "Reid Hoffman, PayPal’da iş geliştirmeden sorumlu yardımcımdı 24 yıl önce" diyen Musk, "
Demek istediğim, gelebilecek ifşaat nedeniyle Trump’ın kazanmasından korkuyor. İdeolojik olarak zaten Trump ile aynı çizgide değil, ancak Epstein meselesinden endişe duyduğunu düşünüyorum
” değerlendirmesinde bulundu.


ABD'yi Helene vurdu: Başkanlık yarışındaki liderler oy toplama çabasına girdi

ABD başkanlık seçimlerine yaklaşık bir ay kala başkan adayları, Helene Kasırgası'nın yıkıma uğrattığı eyaletlere ziyaretler düzenleyerek oy toplama çabalarını artırdı. Donald Trump, bugün kasırganın vurduğu Georgia eyaletinde Vali Brian Kemp ile beraber yaptığı basın açıklamasında, bölge halkına desteklerini ifade ederken, Beyaz Saray yönetimine, kasırga mağdurlarına yeterli yardımı ulaştıramama konusundaki eleştirilerini yineledi. ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Helene Kasırgası'nın etkili olduğu ülkenin güneydoğusundaki bazı eyaletleri birlikte ziyaret edip, afetzedelere yiyecek dağıttı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığı Helene, bu yüzyılda ABD'yi vuran en ölümcül kasırgalardan biri olarak gösterilirken, yıkıma uğrattığı 6 eyalette hala yüzbinlerce kişi elektrik ve internet bağlantısından yoksun durumda.


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