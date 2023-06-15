Erbakan: Anket firmaları manipülatif çalışmalar yaptı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve İstanbul 2'inci Bölge Milletvekili Fatih Erbakan, Arnavutköy’de sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, İş adamları ve kanaat önderleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Fatih Erbakan, 2024 yerel seçimleri için vatandaşlardan tekrar destek istedi.

"Kendi emeğimizle 5 vekil çıkarmayı başardık"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, burada yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimiz milletimizin teveccühüyle, desteğiyle milli görüşün bereketiyle ve Arnavutköylülere, tüm İstanbul genelinde ve tüm Türkiye genelinde olduğu gibi teşkilatlarımızın gayreti, ilerlemesi ve fedakarlığıyla gerçekten de önemli bir sonuç elde ettik. İlk girdiğimiz seçim olmasına rağmen 1 buçuk milyonun üzerinde oy yüzde 3 bandında bir oy ve 5 milletvekili seçerek çıkararak Cenabı Allah'a şükürler olsun bu seçim maratonunu tamamlamış olduk. Tabii burada seçimlerin ülke milletimize Yeniden Refah Partimize hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve tabii ki burada ifade edilmesi gereken önemli bir husus biraz evvel ilçe başkanımızın da ifade ettiği gibi Yeniden Refah Partimizin kendi seçmeniyle, kendi amblemiyle bu seçimlerde bu sonucu elde etmiş olması 5 milletvekilini bu şekilde çıkarmış olması son derece büyük önem arz ediyor. Başka partilerin üstesinden, başka partilerin oyuyla, gücüyle değil. Kendi eşleşmeleriyle, kendi gücü kendi emeğiyle bu 5 milletvekilini çıkarmaya muvaffak oldu. Bu nedenle büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz ve Cenabı Allah'a şükürler ediyoruz. Bu seçimin sonuçları artık Türkiye siyasetinde Yeniden Refah gerçeğinin görmezden gelinemeyeceğini açık bir şekilde ortaya koydu.

"Anket firmalarının çoğu maalesef çok büyük manipülatif çalışmalar yaptı"

Anket firmalarının objektiflikten uzak olduğunu söyleyen Fatih Erbakan şöyle devam etti:

Seçimin sonuçları anket firmalarının uzun zamandan beri ifade ettiğimiz gibi bilimsel objektif bir değerlendirme yapmak yerine manipülatif davrandıklarını da ortaya koymuştur. Yeniden Refah Partimizi yıllarca anketlerde adını bile anmadılar, göstermediler. En son seçime yakın dönemde lütfedip yüzde bir civarında bir oy layık gördüler. Ancak Yeniden Refah Parti'miz bunun çok daha üzerinde bir başarıyı göstermiş oldu. Yine cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anket firmalarının yüzde 80 oranında Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu gösterdiğini biliyoruz. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları da bu şekilde olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Dolayısıyla geçmişte olduğu gibi bugün de anket firmalarının maalesef çok büyük çoğunlukla güvenli olmadığını bilimsel objektif bir çalışma yapmak yerine manipülatif bir çalışma yaptıklarını bir kez daha görmüş olduk.







