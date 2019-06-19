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POLİTİKA

Erbakan'ı devirenler İmamoğlu'nun yanında

Yine sahnedeler: Erbakan'ın karşısındaydılar İmamoğlu'nun arkasındalar

İstanbul'daki seçimler için geri sayım sürerken CHP-HDP ve İyi Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun ABD'nin en önemli 'etki' kuruluşlarından biri olan Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü (WINEP) bağlantısı soru işaretlerine neden oldu. WINEP ile organik bağı olan isimlerin daha önce Türkiye'ye çok büyük zararlar veren adımların mimarı olması 'CHP adayını uluslararası arenada kimler destekliyor?' sorusunu beraberinde getirdi. Hatırlanacağı üzere Necmettin Erbakan, REFAH-YOL hükümetini iktidardan düşürenin WINEP ve Alan Makovsky olduğunu açıklayarak, 28 Şubat döneminin asıl mimarlarının da bu yapı olduğunu açıklamıştı. Erbakan'ı iktidardan eden Henri Barkey, Alan Makovsky gibi isimlerin yanı sıra Soner Çağaptay, Yurter Özcan, Faruk Loğoğlu gibi 'Arı Hareketi'nin önemli simaları bugün gelinen noktada İmamoğlu'nun arkasında yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erbakan hükumetini deviren ABD'li Alan Makovsky ve ekibi, yerel seçimler öncesi İmamoğlu'na destek veriyor.
Erbakan hükumetini deviren ABD'li Alan Makovsky ve ekibi, yerel seçimler öncesi İmamoğlu'na destek veriyor.

İstanbul, 23 Haziran'da bir kez daha sandık başına giderek belediye başkanını seçmeye hazırlanırken, adaylara yurt içinden ve yurt dışından verilen destekler de dikkatlerden kaçmıyor.

Bugüne kadar hep 'yerel' üzerinden söylem geliştiren CHP-HDP-İyi Parti ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart'ın hemen öncesinde başlayan ve Haziran ayına kadar gelinen dönemde kendisine destek veren dış güçlerle ilgili herhangi bir söylemde bulunmaması soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Seçimlerin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından ABD'den gelen 'not ediyoruz' açıklamasını, CHP heyetinin ABD ziyareti takip etmişti.

CHP'nin bu ziyaretine öncülük eden ve heyetin görüşeceği isimlerin planlamasını yapan partinin ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın bağlanlatıları 'CHP'nin İstanbul adayının arkasında hangi güçler var?' sorusuna neden oldu.

  • Yurter Özcan'ın CHP Amerika Temsilcisi olarak atanmasının ardından başta WINEP Türkiye Araştırma Programı kurucusu Alan Makovsky olmak üzere CFR, AIPAC, JINSA gibi MOSSAD, CIA, Pentagon ve İsrail Savunma Bakanlığı ile ilişkili think-thanklar ile CHP çok yakın ilişkiler kurdu. CHP-HDP-İyi Parti adayı İmamoğlu ve Özcan arasında da sıklıkla görüşme gerçekleştiriliyor.

ARI hareketi ve WINEP bağlantısı

Yurter Özcan, 2002 yılında kurulan Arı Vakfı'nın partneri olan WINEP'in kadrosunda olan bir isim. Enstitünün, Türkiye Araştırma Programı kapsamında görevlendirilen Soner Çağaptay'ın asistanı olarak çalışmaya başladı.

Arı Hareketi, 1997 yılında Kemal Köprülü öncülüğünde 'ARI Grubu Derneği' olarak kuruldu, 1999'da ise adını 'ARI Hareketi' olarak değiştirdi.

ABD ve İsrail'in çıkarlarını savunmak üzere kurulan AIPAC, Jinsa, ADL, gibi kuruluşlarla birlikte çalışmak için çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalayan ARI Hareketi, WINEP ile de yakın ilişki içerisinde oldu.

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ABD ve Türkiye'de farklı toplantılar düzenleyen grup, 1999'da İstanbul'da Koç ailesinin evinde verilen bir davetin ardından ülkemizdeki faaliyetlerini artırdı.

ABD'li darbeci isimlerle ARI hareketinini öncüleri ve sermeyenin temsilcileri Koç ailesinin evinde buluşmuştu.

ARI Hareketi'nin Genel Koordinatörü Kemal Köprülü, bu dönemlerde Türkiye genelinde düzenlenen 'Katıl ve geleceğini yarat' kongresini ve çok sayıda sivil toplum fuarı düzenledi. Köprülü bu etkinlikler kapsamında gençlere 'Ankara'yı tamamen unutun. Bu sistem iflas etti' dedi.

Erbakan: 28 Şubat'ı Makovsky planladı

Hatırlanacağı üzere Necmettin Erbakan, Başbakanı olduğu hükümetin düşüp partisinin kapatılmasına neden olan 28 Şubat için darbenin 10'uncu yılında ilginç bir değerlendirme yapmıştı.

Erbakan, 28 Şubat'ın ABD'nin düşünce kuruluşu American İnsitute'un Orta Doğu uzmanı Alan Makovsky'nin hazırladığı 'Türkiye raporları' çerçevesinde Türkiye dışında planlandığını, içeride 28 Şubat'ı gerçekleştirenlerin bunun farkında bile olmadığını söylemişti.

Doğrudan "28 Şubat" ifadesini kullanmamaya özen gösteren Erbakan, sürecin "Makovsky'nin raporları doğrultusunda Türkiye dışında ağırlıkla Siyonist çevrelerce planlandığını" savundu.

Erbakan'ın 28 Şubat'ın asıl planlayıcılarına dair açıklamaları o dönemlerde medyaya böyle yansımıştı.

"2005'de Anayasayı değiştirecek çoğunlukta olmamızdan korktular"

Erbakan, Makovsky'nin 28 Şubat'a temel oluşturan raporlarında, "bir müdahale olmaması durumunda RP'nin ilk genel seçimlerde yüzde 45'le tek başına iktidara geleceği, 2005 yılında yapılacak seçimlerde de Anayasayı değiştirecek çoğunlukla gelebileceği" tespitlerinin yer aldığını, 28 Şubat'ın bu doğrultuda gerçekleştirildiğini anlattı.

28 Şubat'ın mimarları yeniden sahnede

Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla 2013 yılında "CHP'nin ABD Temsilcisi" sıfatıyla göreve başlayan Yurter Özcan'ın ABD'deki ilk işi 28 Şubat sürecinin mimarlarıyla bir araya gelmek oldu. Özcan, lobi faaliyetlerine WINEP üzerinden başladı ve Alan Makovsky, Soner Çağaptay, Michael Rubin, Morton Abramowitz, Henri Barkey gibi isimlerle yoğun bir trafik başlattı.

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Türkiye, 15 Temmuz'daki FETÖ'cü hain darbe girişimine doğrudan katıldığı ortaya çıkan CIA ajanı Henri Barkey hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. CHP'nin ABD temsilcisinin, Barkey ve parti yönetimi arasında köprü görevi üstlendiği öğrenildi.

Özcan, ABD Yabancı Kayıt Kanunu bildiri belgesine göre, 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminden 1 gün önce CHP heyetini ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetle görüştürdü.

ARI hareketiyle çalışanların, WINEP başta olmak üzere ABD'nin bölgemizdeki 'nüfuz' kuruluşlarının önemli isimleriyle birlikteliği 23 Haziran seçimleri için de ortak bir çalışmaya dönüştü.

Saadet Partisi tabanının, Erbakan ve Türkiye aleyhine onlarca adım atmalarının yanı sıra CHP adayını da açıktan destekleyen bu isimlere 23 Haziran'daki seçimlerde nasıl tepki göstereceği merakla bekleniyor.

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Yine sahnedeler: Erbakan'ın karşısındaydılar İmamoğlu'nun arkasındalar
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Yine sahnedeler: Erbakan'ın karşısındaydılar İmamoğlu'nun arkasındalar

İstanbul'daki seçimler için geri sayım sürerken CHP-HDP ve İyi Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun ABD'nin en önemli 'etki' kuruluşlarından biri olan Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü (WINEP) bağlantısı soru işaretlerine neden oldu. WINEP ile organik bağı olan isimlerin daha önce Türkiye'ye çok büyük zararlar veren adımların mimarı olması 'CHP adayını uluslararası arenada kimler destekliyor?' sorusunu beraberinde getirdi. Hatırlanacağı üzere Necmettin Erbakan, REFAH-YOL hükümetini iktidardan düşürenin WINEP ve Alan Makovsky olduğunu açıklayarak, 28 Şubat döneminin asıl mimarlarının da bu yapı olduğunu açıklamıştı. Erbakan'ı iktidardan eden Henri Barkey, Alan Makovsky gibi isimlerin yanı sıra Soner Çağaptay, Yurter Özcan, Faruk Loğoğlu gibi 'Arı Hareketi'nin önemli simaları bugün gelinen noktada İmamoğlu'nun arkasında yer alıyor.
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