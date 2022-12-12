Erdoğan’dan Putin’e harekât mesajı: ‘30 kilometre’ hatırlatması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı başladığı günden beri barış için verdiği mücadeleye dün de devam etti. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini söyledi. Erdoğan, savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi.

‘İLK PLANDA ÖNCELİĞİMİZ’

PKK/YPG/PYD’nin Suriye’nin kuzeyindeki bölücü faaliyetleri ve Türkiye’yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı’na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.

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‘Koridoru Genişletelim’

Erdoğan, Zelenski ile görüşmesinde de kış için Ukrayna halkının insani yardım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Erdoğan, Ukraynalı yetim çocuklar ve refakatçilerinden oluşan bin 33 kişilik grupla eşi Emine Erdoğan’ın alakadar olduğunu belirtti. Tahıl koridorunun farklı gıda ürünlerini ve diğer emtiaları kapsayacak şekilde genişletilebileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali konusunda da çözüme yaklaşılmasını temenni ettiğini söyledi.