Erdoğan'dan Putin'e incir ikramı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e incir ikram etti.
Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde dün gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Erdoğan, Putin'le bir süre sohbet etti.
- Erdoğan, bu sırada konuklarına Aydın yöresi inciri ikramında bulundu.
Astana formatında Suriye toplantısında buluştular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, dün beşincisi düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde bir araya gelmişti.
Liderler Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.