Gündem Erdoğandan Putine incir ikramı
ANKARA

Erdoğan'dan Putin'e incir ikramı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü Suriye zirvesi kapsamında dün görüştüğü Rus lider Putin'e incir ikramında bulundu. Putin de geçtiğimiz ay Moskova'yı ziyaret eden Erdoğan'a dondurma ikramında bulunmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'e incir ikramında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'e incir ikramında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e incir ikram etti.

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde dün gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Erdoğan, Putin'le bir süre sohbet etti.

  • Erdoğan, bu sırada konuklarına Aydın yöresi inciri ikramında bulundu.

Astana formatında Suriye toplantısında buluştular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, dün beşincisi düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Liderler Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

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