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Erzin'de alevlere teslim olan TIR hurdaya döndü

Erzin'de alevlere teslim olan TIR hurdaya döndü

09:2312/06/2025, Perşembe
IHA
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Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan TIR cayır cayır yandı.
Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan TIR cayır cayır yandı.

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan TIR cayır cayır yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, dorse kısmının tamamını sarmadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan tır yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Adana - Hatay otobanı Erzin ilçesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki tırın çekici kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, dorse kısmının tamamını sarmadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken tırın çekicisi kullanılmaz hale geldi.




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