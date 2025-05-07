Erzurum'da çobanların bulduğu ayı yavrusu koruma altına alındı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çobanlar tarafından bitkin halde bulunan ayı yavrusu, tedavi ve koruma altına alındı. DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan ayı yavrusu, tedavi ve bakımlarının ardından doğaya uyum sağlayabilecek duruma geldiğinde yaşam alanına bırakılacak.
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde çobanlar tarafından bitkin halde bulunan ayı yavrusu, tedavi ve koruma altına alındı.
İlçedeki Yayla yolunda bitkin halde ayı yavrusu gören çobanlar, durumu Yukarı Mahalle Muhtarı Oktay Kaymak'a bildirdi.
Yavru ayının annesinin gelmemesi üzerine durum, Kaymak tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Ekiplerce teslim alınan yavru ayı, bakım ve tedaviye alındı.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan ayı yavrusu, tedavi ve bakımlarının ardından doğaya uyum sağlayabilecek duruma geldiğinde yaşam alanına bırakılacak.