Erzurum'da İslam tarihçisi Prof. Dr. Sırma'nın adının verildiği bilgi evi açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, Erzurum'a iki güzel eser kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu topraklara gönül vermiş, milletin ilim yolunda yetişmesine ömrünü adamış ilim adamı Prof. Dr. Sırma'nın adının bilgi evinde yaşatılmasından memnuniyet duyduklarını anlatan Sekmen, "Burada yavrularımız için kütüphane, dershaneler, kadınlar için dikiş nakış kursları ve arzu edilen eğitimleri verilecek. Kanal, asfalt yapan, imar yapan, ağaç diken, park yapan hizmetlerimizin yanı sıra aynı zamanda buralarda yaşayacak insanlarımızın gelişmesine, hele hele iyi insan olmasına önem veriyoruz." dedi.

Sekmen, halk pazarı için vatandaşa verdikleri sözü tuttuklarını belirterek, yakında kreş hizmeti de vereceklerini anlattı.

Kentin farklı semtlerine yeni yeni halk pazarı marketlerinin açılacağını dile getiren Sekmen, "Halk pazarında 6 liraya ekmek, daha ucuz et, daha ucuz gıda alacaksınız, daha ucuz tüketim malzemelerini hizmetinize sunacağız. Çin'den buraya yatırımcı getirdik, bugün ön anlaşmaları imzaladık. Gençlerimiz, evlatlarımız, arzu edenlerin çalışacakları iş yerleri, fabrikalar oluşacak. Bu şehir organize sanayi, fabrikalar, turizm, tarım ve hayvancılıkla, teknolojiyle kalkınacak." diye konuştu.

Sekmen, konuşmasının sonunda Çinli misafirleri kendi dilleriyle selamladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da merkezin açılışının hayırlara vesile olmasını dileyerek, " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği istikamette milletvekilleri, il ilçe teşkilatları, belediye başkanları ve bütün dava arkadaşımızla bu kadim şehre hizmet etmenin gurur ve onurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.