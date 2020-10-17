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Esendere Gümrük Kapısı'nda halüsinasyona neden olan bitki ele geçirildi

İran'a açılan Esendere Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda içinde doğal olarak bulunan "meskalin" bileşiği nedeniyle halüsinasyona yol açan 113 kilogram "peyote kaktüsü"ne el konuldu.

Haber Merkezi AA
Halüsinasyona yol açan &quot;peyote kaktüsü&quot; ele geçirildi.
Halüsinasyona yol açan "peyote kaktüsü" ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Esendere Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giren bir tırın sürücüsünün rutin gümrük işlemleri sırasında şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine araç x-ray taramasına yönlendirildi.

DHA
Halüsinasyona yol açan 113 kilogram 'peyote kaktüsü'ne el konuldu.

Bazı kolileri tarama öncesi araçtan indirmek isteyen sürücü engellendi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen ve narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği koliler açıldı.

  • Kolilerde 113 kilogram bin 530 adet bitki olduğu tespit edilirken, bu bitkilerin Güney Amerika'da yetiştirilen ve içinde doğal olarak bulunan "meskalin" bileşiği nedeniyle halüsinasyona yol açan "peyote kaktüsü" olduğu saptandı.

DHA
Peyote kaktüsü

Bitkilerden elde edilen numunenin test cihazıyla yapılan analizinde uyuşturucu uyarısı tespit edildi.

Araca el konulurken, sürücü gözaltına alındı.

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