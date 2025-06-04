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Esenler Belediyesi yaz okulu kayıtları başladı

Esenler Belediyesi yaz okulu kayıtları başladı

04:004/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kayıtlar, Esenler Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden online olarak, okullarda kurulan stantlardan ya da bilgi evlerinden yapılabiliyor.
Kayıtlar, Esenler Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden online olarak, okullarda kurulan stantlardan ya da bilgi evlerinden yapılabiliyor.

İstanbul Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan yaz okulu için kayıtlar başladı. Çocuklara milli ve manevi değerleri kazandırmayı, eğlenerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan program; "Değerler Eğitimi, Spor Turnuvaları, Bilgi ve Kültür Yarışmaları, Gezi Programları, Piknikler, Akıl ve Zeka Oyunları, Geleneksel Çocuk Oyunları, Bilimsel Gösteriler" gibi zengin içerikler sunuyor. Ayrıca her hafta çeşitli ikramlarla çocuklara keyifli anlar yaşatılması hedefleniyor. 2024 yılında “Kardeşlik ve Yardımlaşma” temasıyla 31 birimde 6.761 öğrenciye ulaşan yaz okulunun bu yıl daha da geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi bekleniyor. 2025 Yaz Okulu, Esenler sınırları içerisindeki 14 ilkokul ve ortaokul ile 8 Bilgi Evi olmak üzere toplam 22 farklı birimde yapılacak.


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