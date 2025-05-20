Desende yolculuğa çıkaran sergi kapılarını açtı

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinin yıl boyunca binbir emekle hazırladıkları çalışmalardan oluşan “İzler ve Çizgiler: Desende Yolculuk” sergisi kapılarını açtı. Eğitmen Elif bilgin’in rehberliğinde, klasik desen eğitiminin temel bileşenleri olan form, oran-orantı, ışık-gölge ve yüz ifadesi gibi unsurların, büyük ustaların çizgileri üzerinden yorumlandığı çalışmalar büyük beğeni topladı.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen serginin açılış törenine, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, eğitmenler, kursiyerler ve çok sayıda santsever katıldı.

BATI SANATININ TEMSİLCİLERİNDEN İLHAM ALDILAR

Kursiyerler, Jean-Baptiste Greuze, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Albrecht Dürer, William-Adolphe Bouguereau ve John Singer Sargent gibi Batı sanatının önemli temsilcilerinin çalışmalarından ilham aldıklarını söyleyerek eserler hakkında bilgi verdi.

22 Mayıs’a dek ziyaret edilebilecek sergi, yalnızca teknik bir gelişim sürecini görünür kılmayı değil, aynı zamanda genç sanatçıların tarihsel ve sanatsal mirasla kurduğu ilişkiyi de gözler önüne seriyor.







