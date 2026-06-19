Esenler'de büyük araçlara özel otopark hizmete açıldı

“Esenler’de yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. İlçemizde özellikle büyük araçların oluşturduğu park ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla planladığımız bu otopark, hem sürücülerimiz hem de vatandaşlarımız için önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Yüksek güvenlik standartları ve geniş kapasitesiyle hizmete açtığımız bu tesis, şehir içi ulaşımın daha düzenli ve güvenli hale gelmesine katkı sunacak. Esenler’i her alanda daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz”