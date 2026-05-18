6. Esenler Öykü Günleri'nde Necip Tosun'a 'Onur ödülü'

Esenler Belediyesi’nin edebiyat dünyasını bir araya getiren organizasyonlarından 6. Esenler Öykü Günleri, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen kapanış programıyla tamamlandı. Programa Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yazarlar, edebiyatseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 3 gün boyunca 7 oturumda gerçekleşen programda söyleşiler ve film gösterimleriyle edebiyatseverler, “memleket hikâyeleri” teması etrafında bir araya geldi.

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, hikâye ve öykülerin insan hayatına anlam kattığını belirterek, “İnsanı asıl anlatan şey sözlerinden çok hikâyesidir” dedi. Öykülerin bireylerin aidiyet duygusunu güçlendirdiğini ifade eden Göksu, Esenler’de özellikle gençlere sürekli “Bir hikâyeniz olsun” çağrısında bulunduklarını söyledi. Edebiyatın toplum hafızasını canlı tuttuğunu vurgulayan Göksu, “Bu milletin çocuklarının hikâyesi; adaletin, merhametin ve vicdanın hikâyesidir” ifadelerini kullandı.

Onur Ödülü’nü alan Necip Tosun ise konuşmasında edebiyatın bir medeniyet hafızası olduğunu vurguladı. Yazarlık yolculuğunun genç yaşlarda başladığını ifade eden Tosun, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören ve Sezai Karakoç gibi önemli isimlerle aynı edebiyat çevresinde bulunmanın hayatını şekillendirdiğini söyledi. Yıllarca bürokraside görev yapmasına rağmen edebiyatı hayatının merkezine koyduğunu belirten Tosun, “Bir toplumu anlamanın yolu onun edebiyatını okumaktan geçer. Büyük yazar ve şairler, dilimizi ve medeniyetimizi geleceğe taşıyan en önemli değerlerdir” dedi. Tosun, konuşmasını “İyi ki edebiyat var” sözleriyle tamamladı.