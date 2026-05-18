İstanbul'u anlatan besteler ödüllendirildi

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU





Yarışmada birinciliği ‘Sevda’ rumuzlu eseriyle Murat Demirhan, ikinciliği ‘Laale’ rumuzlu eseriyle Bahadır Sevik, üçüncülüğü ‘Gülhan’ rumuzlu eseriyle Cengizhan Sönmez ve dördüncülüğü ise ‘Berza’ rumuzlu eseriyle Temel Savaş Özkök elde etti. Yarışma kapsamında birinci 300 bin TL, ikinci 250 bin TL, üçüncü 200 bin TL ve dördüncü ise 150 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Ayrıca, her biri 100 bin TL olmak üzere altı kişi de mansiyon ödülüne layık görüldü.







