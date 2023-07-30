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Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırı: Bir şüpheli yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin öldürüldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırının şüphelilerinden Murat Özer Esenyurt'ta yakalandı. Polis ekiplerinin diğer şüpheliler A.Ö T.Ö ve S.Ö'yi yakalamak için çalışması sürüyor.

09:57 . 30/07/2023 Pazar
DHA
Silahlı saldırının şüphelilerinden Murat Özer Esenyurt'ta yakalandı.

Silahlı saldırının şüphelilerinden Murat Özer Esenyurt'ta yakalandı.

Olay, dün 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki tekel bayiinde meydana geldi.

İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı.

Saldırıda
20 yaşındaki Batuhan Bayındır
ile
24 yaşındaki Yunus Emre Erzen
hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Erzen ve Bayındır kurtarılamadı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliden Murat Özer, dün Esenyurt'ta yakalandı. Ekiplerin, diğer şüpheliler  A.Ö T.Ö ve S.Ö'yü yakalamak için çalışması sürüyor. 

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde konuşurken, 4 kişi içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin
'Babanı çağır konuşalım'
dediği duyulurken, iş yeri çalışanını,
"Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin"
diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise,
"Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım"
diyor. Kasada duran çalışan,
"Babam ne paylaşmış söyleyin"
diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin
"Sen bilmiyor musun?"
dediği duyuluyor.
Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor.
O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.


#Esenyurt
#tekel bayi
#silahlı saldırı
43 dakika önce
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