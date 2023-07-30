Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırı: Bir şüpheli yakalandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Erzen ve Bayındır kurtarılamadı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliden Murat Özer, dün Esenyurt'ta yakalandı. Ekiplerin, diğer şüpheliler A.Ö T.Ö ve S.Ö'yü yakalamak için çalışması sürüyor.