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Esenyurt'ta 'kedi' için silahlı kavga: Yoldan geçen kurye vuruldu

ESENYURT'ta bir şüpheli, çaldığı Scottish Fold cinsi kedinin sahibinden para talep etti. Olaya kedi sahibinin komşularının da dahil olmasıyla silahlı kavga çıktı. Yoldan geçen bir kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

15:00 . 22/09/2023 Cuma
DHA
Yoldan geçen bir kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

Yoldan geçen bir kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

Olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2051. Sokakta dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Yabancı uyruklu kişinin bakkal dükkânında baktığı Scottish Fold cinsi kedi, E.Ç. tarafından 13 Eylül'de sabah saatlerinde çalındı.


Kediyi çalan E.Ç., yaklaşık bir hafta sonra bakkal dükkânına geri gelerek kedi sahiplerinden para talep etti. Para vermek istemeyen dükkân sahibinin komşusu B.B. de olaya dahil oldu.

B.B. kediyi geri vermesini söyledi. E.Ç ve B.B. bir süre tartışırken, B.B.'nin babası S.Ş.B araya girdi.

E.Ç biraz uzaklaştıktan sonra tabanca ile tartıştığı baba ve oğluna ateş etmeye başladı.

Baba S.Ş.B. silahla karşılık verince yoldan geçen bir motosikletli kuryeye silahtan çıkan bir mermi isabet etti.



Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kuryeye olay yerinde yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Silahla ateş ettikleri anlar bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.


Polis ekipleri olay sonrası şüpheli E.Ç ve B.B ile babası S.Ş.B yakalayarak polis merkezine götürdü. 




#Esenyurt
#İstanbul
#Silahlı kavga
1 saat önce
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