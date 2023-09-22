Esenyurt'ta 'kedi' için silahlı kavga: Yoldan geçen kurye vuruldu

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açılması sonucu bir asker şehit olurken, 1’i kadın 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan biri kurtarılamayarak şehit oldu. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte detaylar.