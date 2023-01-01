Şehir ortasında silahlı çatışma: 5 İsveçli tutuklandı

Irkçıların son eylemi geçen hafta İzmir’de yaşandı. Suriyeli kadınlar ve çocuklar otobüste sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Saldırı, mağdurlar otobüsten ininceye kadar devam etti. Bazı siyasi partiler ve çevreler mülteci düşmanlığını yalan haberler, asılsız iddialarla sistematik olarak artırıyor. Ancak özellikle Suriyeli mülteciler hedef gösterilirken dini değerlerin aşağılanması niyetin farklı olduğunu ortaya koyuyor. Sığınmacıların sorunlarıyla yakından ilgilenen Yasin Aktay, “Aslında bu İslamofobinin başka bir kılıfa girmiş şekli” yorumunu yapıyor.