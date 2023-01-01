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Şehir ortasında silahlı çatışma: 5 İsveçli tutuklandı

İstanbul’da İsveçlilerle başka bir grup sokak ortasında silahlı çatışmaya girdi. Sarıyer Maslak’taki lüks sitede bulunan kafe 6 Eylül akşamı motosikletli iki kişi tarafından kurşunlandı.

Şahin Şen
04:00 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabancalar, çok miktarda mermi ve Marıjuhanna uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabancalar, çok miktarda mermi ve Marıjuhanna uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kafedeki İsveç vatandaşı 6 kişi de saldırganlara silahla karşılık verdi. Çıkan çatışmada kafedeki Azerbaycan uyruklu E.A. bacağından yaralandı. Motosikletli saldırganlar kaçarken, İsveçli 6 kişi ise siyah bir minibüsle olay yerinden ayrıldı.


HEPSİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İsveçlilerin kaçtığı siyah minibüs Ayazağa Mahallesi Hadım Koru Yolu Caddesi üzerinde bulundu. Aracın sürücüsü K.K. ile İsveçliler Richard Icho M. (23), Mevludın M. (31), Salah S. (24), Elvır M. (22) ve Harrıs L.O.(30) gözaltına alındı. Bir başka İsveç vatandaşı Stella M.A.S. (35) de Başakşehir’de gizlendiği adreste yakalandı. Şüphelilerin doğum yerlerinin İsveç olduğu ancak ailelerinin Orta Doğu ülkelerinden İsveç’e göç ettikleri ortaya çıktı. Turist olarak Türkiye’ye gelen şüphelilerden 5’inin Lübnan, Irak ve Suriye, diğerinin de Bosna Hersek kökenli

olduğu belirlendi.


UYUŞTURUCU MESELESİ

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabancalar, çok miktarda mermi ve Marıjuhanna uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin İsveç’te uyuşturucu meselesinden birkaç olaya karıştığı, Maslak’taki olayın da uyuşturucu meselesinden kaynaklandığı öne sürüldü. Stella M.A.S. ifadesinden sonra sınır dışı işlemleri için polis merkezine teslim edildi. Diğer 5 İsveçli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şoför K.K. da serbest kaldı. Polis, motosikletli saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


#İstanbul
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#saldırı
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