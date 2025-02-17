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Eşine kredi çektirip araba aldırdı: Sinirlenince arabayı çekiçle pert etti

Eşine kredi çektirip araba aldırdı: Sinirlenince arabayı çekiçle pert etti

10:2117/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
IHA
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Polis ekipleri ikiliyi karakola götürdü.
Polis ekipleri ikiliyi karakola götürdü.

Esenyurt‘ta eşine kredi çektirip araba aldıran şahıs, arabasına modifiye yaptırmak için gittiği dükkanda kötü bir sürprizle karşılaştı. Krediyi ödemeyen adama sinirlenen eş, çekiçle arabayı pert etti.

Esenyurt’ta, eşine kredi çektirip araba aldıran bir adam, arabasına modifiye yaptırmak için gittiği dükkanda şoke oldu.


Krediyi ödemedi

Olay dün öğlen saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın eşinin zoruyla araç kredisi çekti. Kredi parasıyla eşi, araba aldı ancak kredileri gününde ödemedi.


Arabayı çekiçle pert etti

Ayrılma aşamasında olan çift bu konu yüzünden defalarca tartıştı. Dün öğlen saatlerinde de adam aracına modifiye yaptırmak için arkadaşının dükkanına götürdü. Arabasına para harcadığını gören kadın ise deliye döndü. İş yerinden aldığı çekiç ile arabanın dört bir tarafına zarar vermeye başladı.


Eşi durdurmaya çalışsa da çok sinirlenen kadın arabaya ciddi zarar verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi geldi.



#Esenyurt
#polis
#emniyet

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