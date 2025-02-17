Gençler arasında hızla yayılıyor: Bu içeceği evinize bile sokmayın

Diyetisyen Merve Kapudere Demirciler, enerji içeceklerinin uzun vadede sağlığa zarar verebileceğine dikkat çekti. İçeriğinde yüksek oranda kafein ve şeker barındıran bu içeceklerin, özellikle kalp hastalıkları açısından risk oluşturduğunu belirtti.
Diyetisyen Merve Kapudere Demirciler, enerji içeceklerinin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, özellikle yüksek kafein ve şeker içeriğinin kalp hastalıkları açısından risk oluşturduğunu vurguladı.
Gençler arasında yaygın olarak tüketilen enerji içecekleri, uzmanlar tarafından dikkatle ele alınıyor.
Demirciler, bu içeceklerin fazla tüketiminin kalp çarpıntısı, tansiyon dengesizliği ve hatta kalp krizi riskine yol açabileceğine dikkat çekti.
Ayrıca, yüksek şeker oranının gereksiz kalori alımına neden olduğunu ve bunun zamanla kilo artışı, obezite, insülin direnci ve tip 2 diyabet gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.
Enerji içeceklerinin diş sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Demirciler, fazla şekerin diş çürüklerini hızlandırarak ağız sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.
Bunun yanı sıra, aşırı kafein tüketiminin uyku bozuklukları, mide rahatsızlıkları, anksiyete gibi problemlere neden olabileceğine dikkat çekti.
Özellikle kalp rahatsızlığı bulunan bireylerin ve gençlerin enerji içeceklerinden kaçınması gerektiğini belirten Demirciler, doğal meyve suları, bitki çayları ve su tüketiminin daha sağlıklı alternatifler sunduğunu söyledi.
Günlük enerjiyi artırmak için dengeli beslenme, düzenli uyku ve fiziksel aktivitenin önemine vurgu yaparak, 18 yaş altındaki bireylerin kesinlikle enerji içeceklerinden uzak durması gerektiğini ifade etti.