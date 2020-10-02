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ANKARA

Eski bakanlardan Zeki Ergezen hayatını kaybetti

AK Parti'nin kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Yarın öğle namazını müteakip cenaze namazı Ankara Hacı Bayram Veli Camiinde kılınacak, ardından defin için cenazesi çok sevdiği memleketi Ahlat'a gönderilecek.

Haber Merkezi AA
Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen hayatını kaybetti.
Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen hayatını kaybetti.

AK Parti'nin kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında vefat etti.

  • Alınan bilgiye göre, kanser hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Ergezen'in cenazesi, memleketi Ahlat'ta toprağa verilecek.

Zeki Ergezen kimdir?

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 Aralık 1949'da dünyaya gelen Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ergezen, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeleri arasında yer aldı.

TBMM'de 19, 20, 21 ve 22. dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen, 20. dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine seçildi. Zeki Ergezen, 58. ve 59. hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. Ergezen ayrıca, 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

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