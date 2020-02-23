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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç’ın dün vefat eden babası Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Haber Merkezi DHA
Merhum Sinan Kılıç’ın naaşı Edirnekapı Kabristanlığına defnedildi.
Merhum Sinan Kılıç’ın naaşı Edirnekapı Kabristanlığına defnedildi.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın dün vefat eden babası Sinan Kılıç’ın cenaze namazı Fatih Camii’nde kılındı. Öğle namazının ardından düzenlenen cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF eski Başkanı Yıldırım Demirören, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

Gözyaşlarını tutamadı

Cenazede eski bakan Akif Çağatay Kılıç, taziyeleri kabul etti. Kılıç'ın zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından ardından merhumun naaşı Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedildi.
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