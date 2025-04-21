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Eski Devrek Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt 'usulsüzlük ve zimmete geçirme' suçundan ev hapsi verildi

Eski Devrek Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt 'usulsüzlük ve zimmete geçirme' suçundan ev hapsi verildi

23:2821/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
DHA
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Eski Devrek Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt'a 'usulsüzlük ve zimmete geçirme' soruşturması: Ev hapsi verildi
Eski Devrek Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt'a 'usulsüzlük ve zimmete geçirme' soruşturması: Ev hapsi verildi

Zonguldak'ta eski Devrek Belediyesi personeline yönelik 'Usulsüzlük, zimmete geçirme ve ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheli, savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Devrek'in eski Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt hakkında ev hapsine karar verildi. Eski İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar ise tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri,
'Usulsüzlük, zimmete geçirme ve ihaleye fesat karıştırma'
soruşturması kapsamında eski Devrek Belediyesi personeline yönelik operasyon düzenledi.

Devrek'in eski Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt, eski Başkan Yardımcısı R.K., eski Özel Kalem Müdürü R.K. eski Muhasebe ve Mali İşler Müdürü N.K.Ç., eski İnsan Kaynakları Müdürü T.U., eski Satın Alma personeli E.K., eski Mali İşler Müdür Vekili İ.K. ile eski tahsilat birimi personeli U.K. ile T.K. ve N.D. gözaltına alındı.


Ev hapsinde yargılanacak


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt hakkında ev hapsine karar verildi.


Eski İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar ise tutuklandı.


Usulsüzlükten yargılanan başkanı alkışlarla karşıladılar


Ev hapsi kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan
Çetin Bozkurt'u, adliye önünde bekleyen bir grup, alkışlarla karşılayarak 'Hepimiz Çetin'iz', 'Çetin Başkan' diye slogan attı.





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