Eski Devrek Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt 'usulsüzlük ve zimmete geçirme' suçundan ev hapsi verildi

Zonguldak'ta eski Devrek Belediyesi personeline yönelik 'Usulsüzlük, zimmete geçirme ve ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheli, savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Devrek'in eski Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt hakkında ev hapsine karar verildi. Eski İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar ise tutuklandı.
Devrek'in eski Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt, eski Başkan Yardımcısı R.K., eski Özel Kalem Müdürü R.K. eski Muhasebe ve Mali İşler Müdürü N.K.Ç., eski İnsan Kaynakları Müdürü T.U., eski Satın Alma personeli E.K., eski Mali İşler Müdür Vekili İ.K. ile eski tahsilat birimi personeli U.K. ile T.K. ve N.D. gözaltına alındı.
Ev hapsinde yargılanacak
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt hakkında ev hapsine karar verildi.
Eski İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar ise tutuklandı.