Eski Devrek Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt 'usulsüzlük ve zimmete geçirme' suçundan ev hapsi verildi

Devrek'in eski Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt, eski Başkan Yardımcısı R.K., eski Özel Kalem Müdürü R.K. eski Muhasebe ve Mali İşler Müdürü N.K.Ç., eski İnsan Kaynakları Müdürü T.U., eski Satın Alma personeli E.K., eski Mali İşler Müdür Vekili İ.K. ile eski tahsilat birimi personeli U.K. ile T.K. ve N.D. gözaltına alındı.