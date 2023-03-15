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Devrek Belediyesi’nde ‘zimmet’ vurgunu

Zonguldak'ta Devrek Belediyesi’nde çalışan 2 kişinin, esnafa kestikleri tahsilat makbuzlarında usulsüzlük yaptığı tespit edildi. Şüpheli Umut K., belediyedeki güvenlik zafiyetinden faydalanarak yaklaşık 600 bin TL’yi zimmetine geçirdiğini itiraf etti. Mali denetim raporu tanzim edilmediğinden dolayı gerçek zararın henüz tespit edilemediği belirtildi.

14:25 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şüpheliler ‘zimmet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler ‘zimmet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Devrek Belediyesi’nde esnafa kesilen işgaliye faturası ile belediyenin hesabına yatan para arasında büyük fark olduğu anlaşıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında, işgaliye ücretlerini toplayan ve faturaları kesen gişe çalışanları Soner G. ve Umut K. gözaltına alındı.


Şüphelilerin, 850 TL olarak kesilen işgaliye faturasının sadece 50 TL’sini belediyenin hesabına yatırdığı, geriye kalan 800 TL’sini ise cebe attığı tespit edildi. Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler ‘zimmet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli Soner G. ifadesinde, 2021 yılının nisan ayında tahsilat biriminde göreve başladığını, orada görev yapan Umut K.’nın işlediği zimmet suçunu kısa zamanda fark ettiğini söyledi. Kendisinden korktuğu için ihbar edemediğini öne süren Soner G.,
“Zimmet suçuna iştirak etmedim. Umut K.’nın talimatlarıyla zimmetten elde edilen paraların tahsilat listesini hazırlattım. Karşılığında da bana sigara, yemek ve alkol ısmarladı. Tek suçum şahitlik ettiğim zimmet suçunu yetkili makamlara bildirmemek”
dedi.

"Yarı Yarıya bölüştük"

Umut K. ise şunları söyledi:

“Zimmet suçunu 2021’in son aylarından beri işliyorum. Denetim mekanizmasının zayıflığı ve tahsilat sisteminin elektronik bir platformda olmamasından kaynaklı güvenlik zafiyeti vardı. Bundan dolayı kurum adına kesilen işgal ücretlerini zimmetime geçirmekte zorlanmadım. Bu zamana kadar tahmini 600 bin TL civarı parayı zimmetimize geçirdik. Makbuz kesme konularından Soner G. sorumluydu. Bu parayı Soner G. ile yarı yarıya bölüşüyorduk. Pişmanım, zimmete geçirilen paranın zararını karşılamak istiyorum.”




#Devrek Belediyesi
#yolsuzluk
#Zonguldak
1 hour ago
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Devrek Belediyesi’nde ‘zimmet’ vurgunu
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