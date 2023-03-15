Devrek Belediyesi’nde ‘zimmet’ vurgunu

Devrek Belediyesi’nde esnafa kesilen işgaliye faturası ile belediyenin hesabına yatan para arasında büyük fark olduğu anlaşıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında, işgaliye ücretlerini toplayan ve faturaları kesen gişe çalışanları Soner G. ve Umut K. gözaltına alındı.

“Zimmet suçunu 2021’in son aylarından beri işliyorum. Denetim mekanizmasının zayıflığı ve tahsilat sisteminin elektronik bir platformda olmamasından kaynaklı güvenlik zafiyeti vardı. Bundan dolayı kurum adına kesilen işgal ücretlerini zimmetime geçirmekte zorlanmadım. Bu zamana kadar tahmini 600 bin TL civarı parayı zimmetimize geçirdik. Makbuz kesme konularından Soner G. sorumluydu. Bu parayı Soner G. ile yarı yarıya bölüşüyorduk. Pişmanım, zimmete geçirilen paranın zararını karşılamak istiyorum.”