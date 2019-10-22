Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı.

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Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 5 gün ara verildi

Şanlıurfa Valiliği sınıra yakın ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sınır ilçelerindeki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda, 21-25 Ekim'de 5 gün eğitime ara verildiği belirtildi.