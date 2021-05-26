​Eski generale 10 yıl hapis​

Ekonomi

Kripto ile kara para aklanıyor: Her türlü illegal faaliyet fonlanıyor

Merkezi bir denetimi olmayan kripto paralar, terörün finansmanı ile kara para aklamanın en kolay yolu haline geldi. Soğuk cüzdanlar üzerinden yüklü miktarda paralar, aracılarla dijital ortamda istenilen yere naklediliyor. Finansal sistemlere dahil edilmesi zor olan yüklü miktarlardaki paralar bağış, yardım, rüşvet ve sanal bahis gibi yollarla dolaşıma sokuluyor. Kriptoda alan ve satan tespit edilemediği gibi, işlemin zamanı ve işlem yapılan cüzdanın adresi öğrenilemiyor. Bu yöntemin, Türkiye’de dış bağlantılı vakıf ve derneklerin finanse edilmesinde devreye alındığı belirtiliyor.