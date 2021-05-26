​Eski generale 10 yıl hapis​

ABDULLAH SARİCA
15 Temmuz’da darbecilerin yayınladığı sözde atama listesinde ismi bulunan eski tuğgeneraller Celalettin Çoban ve Murat Yaygın ile eski tuğamiral Ercan İnceoğlu hakkında “anayasayı ihlal” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından açılan dava, dün karara bağlandı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada heyet silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Celalettin Çoban’a 10 yıl, Murat Yaygın’a 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ercan İnceoğlu’nun tüm suçlardan beraatına hükmedildi.
- Çoban, Ankara Başsavcılığı’nın yürüttüğü ankesör soruşturmasında FETÖ itirafçısı olan eski tuğgeneral Serdar Atasoy’la aynı operasyonda gözaltına alınmış, iddianame karara bağlanan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasıyla birleştirilmişti.