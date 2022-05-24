Eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı

İşlediği bir suçtan dolayı girdiği cezaevinde 2008'de çıkan 37 yaşındaki Ömer Özel, hayatında yeni bir sayfa açmak için İŞKUR İl Müdürlüğü yetkilileriyle görüştü.

Özel, bu yıl "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Girişimcilik kursunu tamamladıktan sonra hazırladığı projenin İŞKUR Genel Müdürlüğündeki ilgili komisyonca onaylanmasının ardından kendisine verilen nakdi hibeyle 3 büyükbaş hayvan satın alan Özel, ailesinin geçimini süt satarak sağlıyor.

Hayatında yeni bir sayfa açtı

Özel, cezaevinden çıktıktan sonra ilçede birçok yere iş başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Başvurduğu bazı iş yerlerinden olumsuz yanıt aldığını belirten Özel, "Ben de projeye başvuru yaptım. Devletimiz her şeyi yaptı. Allah razı olsun. Aldığım hayvanlar hepsi gebeydi. Bir tanesi ikiz doğurdu." dedi.

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Buradan kazandığı parayla ailesinin geçimini sağladığını vurgulayan Özel, "İki çocuğum okula gidiyor. Aynı zamanda Bağ-Kur borcumu yatırıyorum. İŞKUR'daki bütün arkadaşlar çok yardımcı oldu. Projeden 3 hayvan aldım. Hayvanların biri ikiz, 4 buzağısı oldu. Hayvanların sütünü satarak kazandığım parayla hem eşimi okutuyorum hem de çocuklarımı okutuyorum. Allah devlete zeval vermesin." diye konuştu.

Merve Sultan Özel (29) ise eşiyle 10 yıldır evli olduklarını kaydetti.

Eşinin her zaman arkasında olduğunu aktaran Özel, "Eşimle birlikte çalışıyoruz. Ona destek oluyorum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi öğrencisiyim. Eşim arkamda olduğu için onu daha çok gururlandırmak istiyorum." diye konuştu.

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FOTOĞRAF 8 Trabzon’da yaylalardaki kaçak yapıların yıkımına uzun bir aranın ardından yeniden başlandı. Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylasında gerçekleştirilen yıkımda bazı vatandaşlar yıkımın kendilerine tebliğ edilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi. Hıdırnebi Yaylasında önceki gün sabaha karşı 20 kadar kaçak yapı yıkılırken, bölgede 100 kadar kaçak yapının daha yıkımının yapılacağı öğrenildi. Akçaabat Kaymakamlığı kararıyla Hıdırnebi Yaylasında sabahın erken saatlerinde 20 kadar kaçak ev ve baraka iş makineleri ile yıkılırken bazı vatandaşlar yıkım için kendilerine haber verilmediğini iddia etti. Yayla sakinlerinden Yücel Gedikli kendilerine haber verilmeden yazılı belge gönderilmeden yıkım yapıldığını iddia ederek \"Bunlar bizim yayla evlerimiz, alt kısmında hayvanlarımız üst kısmında bizler kalıyoruz orijinali bu. Bize haber verilmeden hiçbir yazılı belge gönderilmeden sabahın saat 4-4.30’unda yıkıldı. Partili partisiz hangisi olursa olsun devlet büyüklerime saygım sonsuz. Türkiye Cumhuriyetini yönetiyorsa ben onun vatandaşıyım. Bu şekilde 100 tane olduğu söyleniyor. Edindiğim bilgilere göre, 100 civarında yıkılması gereken evler olduğunu duydum. Yıkımlar devam edecek dediler. Biz buraya çoğunlukla hayvancılık için geliriz, hayvancılık bittiği için bugünkü durumlar ortada. Savcılık bize bir kâğıt gönderir devletin mahkemeleri var orada yargılarsın, bundan kaçmanın bir anlamı yok. Bize hiçbir şey tebliği edilmedi” diye konuştu. Trabzon’da yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı Trabzon’da yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı Yaylalardaki kaçak yapılar yıkılıyor: Ekipler bu sabah yeniden harekete geçti Trabzon'da yaylalardaki kaçak yapıların yıkımına uzun bir aranın ardından yeniden başlandı. Hıdırnebi Yaylasında önceki gün sabaha karşı 20 kadar kaçak yapı yıkılırken, bölgede 100 kadar kaçak yapının daha yıkımının yapılacağı öğrenildi.

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