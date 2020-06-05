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Gündem Eski muhtarın kardeşi, PKKlı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla öldürüldü
HAKKÂRİ

Eski muhtarın kardeşi, PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla öldürüldü

Hakkari'de PKK'lı teröristler tarafından evinden kaçırılan 37 yaşındaki Orhan Adıyaman öldürüldü. Adıyaman'ın cenazesi gözyaşı ve dualarla toprağa verildi.

Haber Merkezi DHA
Teröristler tarafndan öldürülen Orhan Adıyaman'ın cenazesi toprağa verildi.
Teröristler tarafndan öldürülen Orhan Adıyaman'ın cenazesi toprağa verildi.

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyündeki evinden gece alınıp, götürüldüğü köy çıkışında, uzun namlulu silahlarla vurularak, öldürülen Orhan Adıyaman (37) için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze Medrese Mahallesi Mezarlığı'na getirildiği sırada Adıyaman'ın ailesi ile yakınları, gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Orhan Adıyaman'ın cenazesi, dualarla toprağa verildi.

DHA
Orhan Adıyaman'ın cenazesi gözyaşı ve dualarla toprağa verildi.

Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, Orhan Adıyaman’ın kendi halinde biri olduğunu belirterek, terör örgütünün bir kez daha kalleş yüzünü gösterdiğini söyledi.

  • Adıyaman, "Orhan kendi halinde yaşayan biriydi. Kimseye bir zararı yoktu. Örgüt, bu masum vatandaşı öldürerek son çırpınışlarını bütün dünyaya ispatlamıştır. Devletin yanındayız. Bundan sonra da devleti ile beraber terörle mücadele edilecektir. İntikamını elbette alacağız" dedi.

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