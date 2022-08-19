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ESKİŞEHİR

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Eskişehir'de parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Eskişehirde bıçaklı kavga: 1 ölü
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Eskişehir'de parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki bir parkta, Hüseyin K. (44) ile şüpheliler Birdal E. (41), Hüseyin C. (34), Adnan E. (35) ve Serdar E. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hüseyin K. bıçakla yaralandı.

Hüseyin K, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliler Birdal E, Hüseyin C, Adnan E, Serdar E. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Alaattin T. (58), Ali E. (64) ve Bircan E'yi (44) saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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