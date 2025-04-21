Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından Özgür Özel'in gerçekleştirdiği boykot çağrısında yer alan firmalardan biri de Espressolab olmuştu.

Geçtiğimiz gün, Halk TV’de açıklamalarda bulunan Özel, boykot çağrısı yaptığı Espressolab’ı ‘neden boykot ettiklerini’ bilmediğini itiraf etmişti.

"Öğrenciler hep bir ağızdan 'Espressolab' diye bağırdılar, ben de anlamadım nereye bağlıymış." diyen Özel, "Öğrenciler, 'boykotu bırakın' derlerse bırakacağız." demişti.

Espressolab'dan fotoğraf paylaşan 'ünlülerin kankası' linç edildi: Namertsin

Espressolab'dan kahve içtiği fotoğraf paylaşan ve 'ünlülerin kankası' olarak nitelendirilen sözde sosyal medya fenomeni Mert Vidinli linç edildi.

Kubilay Aka, kendisi gibi birçok oyuncu ve şarkıcının takipten çıktığı Vidinli'ye, "Namert" diyerek tepki gösterdi.

'Özgürlük' naraları atan ve bir fotoğraf yüzünden 'ünlülerin kankası'nı takipten çıkıp linç ettiren ünlülerin isimleri ise şöyle:

Zehra Güneş Kubilay Aka İrem Derici Berrak Tüzünataç Pınar Deniz Kaan Yıldırım Mert Yazıcıoğlu Hafsanur Sancaktutan Özge Özpirinçci Hazal Subaşı Ahsen Eroğlu Demet Evgar Ezgi Mola Aslı Enver Sinem Ünsal Doğukan Güngör İrem Sak Dilan Çiçek Deniz Zeynep Bastık Farah Zeynep Abdullah

Takipten çıkmayanı da linçliyorlar

Öte yandan Vidinli'yi takipten çıkmayan ünlüler de bu konuda diğer muhalif takipçiler tarafından baskı görüyor.







