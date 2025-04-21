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Espressolab'den fotoğraf paylaşan 'ünlülerin kankası' sanatçı arkadaşları tarafından linç edildi: Namertsin

Espressolab'den fotoğraf paylaşan 'ünlülerin kankası' sanatçı arkadaşları tarafından linç edildi: Namertsin

23:5121/04/2025, Pazartesi
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Espressolab'den kahve içtiği için linçlenen Mert Vidinli, Kubilay Aka tarafından da 'namert' ilan edildi.
Espressolab'den kahve içtiği için linçlenen Mert Vidinli, Kubilay Aka tarafından da 'namert' ilan edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in neden boykot ettiklerini bilmediğini açıkladığı Espressolab'den fotoğraf paylaşan ve 'ünlülerin kankası' olarak nitelendirilen sözde sosyal medya fenomeni Mert Vidinli linç edildi. Kubilay Aka, kendisi gibi birçok oyuncu ve şarkıcının takipten çıktığı Vidinli'ye, "Namert" diyerek tepki gösterdi. Her kriz anında 'özgürlük' naraları atan ünlülerin kendisi gibi düşünmeyenlere karşı takındıkları riyakar tutum sosyal medyada gündem oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından Özgür Özel'in gerçekleştirdiği boykot çağrısında yer alan firmalardan biri de Espressolab olmuştu.

Geçtiğimiz gün, Halk TV’de açıklamalarda bulunan Özel, boykot çağrısı yaptığı Espressolab’ı ‘neden boykot ettiklerini’ bilmediğini itiraf etmişti.

"Öğrenciler hep bir ağızdan 'Espressolab' diye bağırdılar, ben de anlamadım nereye bağlıymış." diyen Özel, "Öğrenciler, 'boykotu bırakın' derlerse bırakacağız." demişti.

Espressolab'dan fotoğraf paylaşan 'ünlülerin kankası' linç edildi: Namertsin

Espressolab'dan kahve içtiği fotoğraf paylaşan ve 'ünlülerin kankası' olarak nitelendirilen sözde sosyal medya fenomeni Mert Vidinli linç edildi.

Kubilay Aka, kendisi gibi birçok oyuncu ve şarkıcının takipten çıktığı Vidinli'ye, "Namert" diyerek tepki gösterdi.

'Özgürlük' naraları atan ve bir fotoğraf yüzünden 'ünlülerin kankası'nı takipten çıkıp linç ettiren ünlülerin isimleri ise şöyle:

  1. Zehra Güneş
  2. Kubilay Aka
  3. İrem Derici
  4. Berrak Tüzünataç
  5. Pınar Deniz
  6. Kaan Yıldırım
  7. Mert Yazıcıoğlu
  8. Hafsanur Sancaktutan
  9. Özge Özpirinçci
  10. Hazal Subaşı
  11. Ahsen Eroğlu
  12. Demet Evgar
  13. Ezgi Mola
  14. Aslı Enver
  15. Sinem Ünsal
  16. Doğukan Güngör
  17. İrem Sak
  18. Dilan Çiçek Deniz
  19. Zeynep Bastık
  20. Farah Zeynep Abdullah

Takipten çıkmayanı da linçliyorlar

Öte yandan Vidinli'yi takipten çıkmayan ünlüler de bu konuda diğer muhalif takipçiler tarafından baskı görüyor.



#Mert Vidinli
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