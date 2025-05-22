Etrafı afişlerle donatmışlardı: CHP'li İzmir Belediyesi’nin Elazığ’a okul sözü yalan oldu

Konuyla ilgili görüştüğümüz firma yetkilileri, belediyenin kasada para olmadığı gerekçesiyle projeyi rafa kaldırdığını söyledi. Yüklenici Firma Sahibi Abdullah Demirci, “Arabulucuya rağmen maalesef 5 aydır anlaşamadık. Burası bizden çıktı. Daha önce, seçim bahanesiyle, genel müdürler değişti bahanesiyle bizi oyaladılar. Alacaklarım için belediyeye icra başlattım. İZBETON A.Ş.’ye hacze gideceğiz.

Biz memleketimize bir okul kazandırmak için çok ılımlı davrandık ama olmadı”