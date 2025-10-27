Eurofighter için geliyorlar

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in 29 Ekim akşamı Türkiye’ye gelip 30 Ekim’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceğinin açıklanmasının ardından Eurofighter konsorsiyumunun bir diğer üyesi İngiltere’nin Başbakanı Keir Starmer da Ankara’ya geliyor. Merz, Starmer ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelerinde Eurofighter tedarik süreci de masadaki en önemli başlıklardan biri olacak. Diplomatik kaynaklara göre, ziyaretin ardından 40 adet Eurofighter Typhoon alımına ilişkin anlaşmanın imzalanması planlanıyor. Erdoğan-Merz ve Erdoğan-Starmer, görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze’nin yeniden imarı ve ikili ilişkilerin görüşüleceği bildiriliyor.

Friedrich Merz

ÜRETİM HATTINDAKİ UÇAKLAR

Türkiye, Eurofighter adımıyla hava gücü modernizasyonunda yeni bir döneme girmiş olacak. Hazırlanan anlaşma kapsamında, tedarikin hem yeni üretim hem de mevcut Eurofighter Typhoon’ları kapsayacağı belirtiliyor. Yeni üretim uçakların, İngiltere Hava Kuvvetleri için üretim hattında bulunan modellerden olacağı, bu uçakların takvime göre doğrudan Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceği ifade ediliyor. Anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Türk pilotlarının eğitim ve intibak süreci başlatılacak. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, ilk Eurofighter filosunun operasyonel hâle getirilmesi hedefleniyor.

METEOR FÜZELERİ DE GELEBİLİR

Eurofighter Typhoon, İngiltere’den BAE Systems, Almanya ile İspanya’dan Airbus ve İtalya’dan Leonardo firmalarının oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından geliştiriliyor. Çift motorlu, delta kanat yapısına sahip savaş uçağı; hava-hava ve hava-yer görevlerinde üstün performans sergiliyor. Radar kesit alanını düşüren kompozit gövde yapısı, AESA radar, gelişmiş sensör ve silah sistemleri ile yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkan Eurofighter, hava üstünlüğü görevlerinde kritik bir rol üstleniyor. Türkiye’ye teslim edilecek uçakların ayrıca 200 kilometre menzile sahip Meteor füzeleriyle donatılabileceği belirtiliyor. Bu sayede Türk Hava Kuvvetleri’nin bölgesel caydırıcılığı ve hava muharebe kapasitesi önemli ölçüde güçlenecek.











