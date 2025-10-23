Yeni Şafak
İlk Eurofighter’lar Körfez’den

İlk Eurofighter’lar Körfez’den

Canberk Doğan
04:0023/10/2025, Perşembe
Türkiye’nin Eurofighter alımında son aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar ve Umman ziyaretlerinde bu ülkelerde halen kullanılan uçaklardan 12’sinin alımı için anlaşıldı. Toplam 40 uçaklık paketin kalan 28’i Eurofighter Konsorsiyumu’ndan yeni olarak temin edilecek.

Milli uçak KAAN’ı 2028’de envanterine alana kadar hava gücünü farklı alternatiflerle güçlendirme hesabı yapan Türkiye, Körfez’den Eurofighter Typhoon tedariki konusunda önemli bir ilerleme sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez ziyaretinde imzalanan savunma sanayii anlaşmalarının detayında söz konusu uçakların tedarikinin de bulunduğu ifade ediliyor. Bu çerçevede Katar ve Umman’dan ikinci el 12 adet Eurofighter temini konusunda anlaşma aşamasına gelindiği öğrenildi.


Türkiye, KAAN’ın seri üretimi öncesinde Türk Hava Kuvvetleri’ni takviye etmek için arayışlara başlamıştı. Bu çerçevede, 40 uçaklık alımın 12’sinin hâlihazırda Katar ve Umman’da kullanılan, 28’inin ise Eurofighter Konsorsiyumu’ndan (İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya) yeni üretim olarak temin edileceği tahmin ediliyor. Teslimatlar tamamlandığında Türk Hava Kuvvetleri, 3 filo Eurofighter Typhoon uçağına sahip olmuş olacak.


Öte yandan yeni üretim olarak alınacak Eurofighter uçaklarının temini konusunda da baskı artırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki süreçte İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelerek savunma iş birliği ve ortak üretim konularını ele alması planlanıyor. Görüşmelerde hem mevcut tedarik süreci hem de Türkiye’nin üretim zincirine katılımı gündeme gelecek. İspanya ve İngiltere gibi konsorsiyuma dahil ülkeler yeni uçak satışı konusunda daha önce Türkiye’ye yeşil ışık yakmıştı. Bu çerçevede Almanya ile temas kritik rol oynayacak.


