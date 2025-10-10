MSB: TSK Gazze için her türlü göreve hazır

MSB kaynakları açıklamalarına şu şekilde devam etti;

Eurofighter tedariki konusunda henüz kesinleşen bir durum bulunmamaktadır. Sözleşme onay aşamasına geldiğinde kamuoyuna duyurulacaktır.





Son bir hafta içerisinde, 1 PKK'lı terörist teslim oldu. Pençe-kilit operasyon bölgesinde teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi.





Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 294 kişi yakalandı, 996 kişi ise hududu geçemeden engellendi.





1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 471 engellenen kişi sayısı da 52 bin 872 ulaşmıştır.





(Suriye'deki son gelişmelere ilişkin) Suriye Hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temas ve görüşmeler dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Türkiye, görüşme ve toplantılara değil, imzalanan mutabakatın sahaya yansımalarına bakmakta ve Suriye’nin ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye devam etmektedir.





(Trabzon ve Artvin Açıklarında Tespit Edilen İDA’lara ilişkin)7 Ekim’de; Trabzon açıklarında su ürünleri araştırma gemisi, Artvin açıklarında ise balıkçı teknesi tarafından İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisimler tespit edildiği, Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca bildirilmiştir. Söz konusu İDA’lar bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir. Bu konuda yeni tedbirlerin ve işbirliğinin geliştirilmesi için Ukrayna ile de görüşmeler yapıyoruz.







