Almanya’ya Eurofighter mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB ile ilişkilerde özellikle vize serbestisi sürecinin yeniden canlandırılması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı’nda Alman mevkidaşı Johann Wadephul’u ağırlayan Fidan, ortak basın toplantısında Almanya’nın Eurofighter tedarikine onay vermesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti ve SAFE mekanizmasına Türkiye’nin katılımının stratejik önem taşıdığını söyledi. Bakan Fidan, “İki müttefik olarak, ülkelerimizin Avrupa’nın güvenliğini ilgilendiren konularda yakın çalışmasına önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Wadephul ise Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçilmesi gerektiğini söyledi. AB ile ilişkilerde özellikle vize serbestisi sürecinin yeniden canlandırılmasının önemine dikkat çeken Alman Bakan Wadephul da “Türkiye’nin AB üyelik sürecinde niyet beyanının ötesine geçen somut yaklaşım gerekiyor” şeklinde konuştu. Wadephul “Almanya ve Türkiye arasında güçlü ve derin bir bağ var. Ayrılmaz insani bağlarımız çok değerli bir hazine. Bu bizi, siyasi

ilişkilerimizi yoğunlaştırmak için teşvik ediyor. Türkiye iyi bir dost” dedi.

Filistin’e umut olmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Gazze’ye nefes, Filistin’e umut olmaya devam edeceğini söyledi. Türkiye’nin Gazze’deki insani sürece yönelik kararlılığını vurgulayan Fidan, “Gazze’de henüz yolun çok başındayız” dedi. Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirten Fidan, “Gazze’nin yeniden imarı için verilen çabalara aktif destek vermeyi sürdüreceğiz. Gazze’de yükselecek her bina, insanlığın ortak vicdanını temsil edecektir. Nihai hedefimiz, iki devletli çözümle kalıcı barışın tesis edildiği bir Orta Doğu’dur” ifadelerini kullandı.

AKTİF KATKIYA HAZIRIZ

Fidan, Gazze’de oluşan yeni güvenlik mekanizmalarına Türkiye’nin aktif katkı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, “Bu çerçevede oluşturulan görev gücü, barış kurulu ve uluslararası iş birliği mekanizmalarında Türkiye’nin aktif rol alması konusunda Cumhurbaşkanımız kararlılık göstermektedir” diye konuştu.







