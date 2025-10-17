Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze’nin yeniden imarına yönelik çabalara aktif destek vermeyi sürdüreceğiz





Bakan Fidan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik müzakerelere vakit kaybetmeden başlanması gerektiğini vurguladı. Türkiye ile AB arasındaki vize serbestisi diyaloğunun yeniden canlandırılması için karşılıklı niyet beyanının tekrarlandığını belirten Fidan, bu sürecin ilişkilerde yeni bir ivme yaratacağına inandıklarını ifade etti.

Orta Doğu barış sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Fidan, “İki devletli çözümün hayata geçirilmesi, bölgedeki kalıcı barış için esas bir adımdır. Bu konuda mutabakatımız bulunmaktadır” dedi. Türkiye’nin, sağlanan mutabakatın uygulanması için üzerine düşeni yaptığına dikkat çeken Bakan, bundan sonra da gerekenin fazlasıyla yapılmaya hazır olunduğunu söyledi.





İnsani yardım konusuna da değinen Bakan Fidan, bakanlık olarak bir büyükelçiyi insani yardımların koordinatörü olarak görevlendirdiklerini açıkladı. Ayrıca Gazze’nin yeniden imarına yönelik çabalara aktif destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.





Fidan, nihai hedefin iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve tüm zorluklara rağmen barış ile refahın hakim olacağı bir Orta Doğu oluşturmak olduğunu vurguladı. Şam-SDG entegrasyonu konusunu da yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.





Hakan Fidan, İmkân ve kabiliyetlerimizin güçlü olduğu savunma sanayi alanında, kısıtlamalardan ziyade ortak projelerdeki fırsatları değerlendiriyoruz. Almanya’nın son dönemde bu yönde attığı olumlu adımları da memnuniyetle karşılıyoruz; kendilerine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" dedi.





Alman Bakan: Türkiye aynı zamanda stratejik bir ortak

Bakan Fidan'ın ardından sözü alan Wadephul'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Almanya ve Türkiye arasında güçlü ve derin bir bağ var. Ayrılmaz insani bağlarımız çok değerli bir hazine. Bizi siyasi ilişkilerimizi yoğunlaştırmak için teşvik ediyor.

Türkiye iyi bir dost. Bizim için sadece NATO'da bir ortak değil aynı zamanda stratejik bir ortak.

Alman Bakan Gazze'de sağlanan ateşkeste Türkiye'nin payının büyük olduğunu belirterek, "Orta Doğu'da nihayet rahatladık. Silahlar bırakıldı, rehineler bırakıldı. Büyük bir görevle karşı karşıyayız. Bir ışık yaktık. Bu ışığın sürmesinin istiyoruz ki Gazzeliler güven içinde yaşasın. Bölgeye en kısa zamanda temel ihtiyaçlar ulaştırılmalı." dedi. Alman Bakan Rusya'nın tek derdinin Ukrayna olmadığını da söyledi.





"Türkiye Hamas'la temasta bulunarak ateşkese katkı sundu"

İki bakan açıklamalarının ardından soru cevap kısmına geçildi. Bakan Fidan soru cevap kısmında ise şu ifadelere yer verdi:

Sayın Trump’ın önce Sayın Putin ile, ardından Washington D.C.’de Sayın Zelenski ve Avrupalı liderlerle görüşmesini gördük. Önemli olan, konuyu her iki tarafta da götürebilmektir. Ya taraflarla ayrı ayrı görüşürsünüz ya da onları bir araya getirirsiniz.

Sayın Putin ile buluşuyor olması, bence Ukrayna’nın yokluğunda karar alındığı anlamına gelmiyor. Amerika’nın taktiği de farklı; iki tarafla ayrı ayrı görüşüyor. Önce Sayın Putin ile görüştü, sonra Sayın Zelenski ile; bugün ise Sayın Zelenski ile görüşüyor. Aldığı son veriler doğrultusunda Sayın Putin’le görüşüp bir çerçeve ortaya koyacağını düşünüyoruz.





Türkiye- Almanya ilişkileri

Türkiye ve Almanya arasında, siyasi, ekonomik, askeri ve beşeri boyutları olan çok yönlü ilişkiler bulunuyor.





İkili ilişkileri ilgilendiren konuların yanı sıra Avrupa güvenliği dahil güncel bölgesel ve küresel meseleler bağlamında iki ülke arasındaki yakın eş güdüm ve işbirliği, son zamanlarda daha da önem kazandı.





Türkiye-Almanya Dostluk Antlaşması’nın 100. yılının idrak edildiği 2024'te iki ülke arasındaki ilişkiler ivme kazandı, karşılıklı üst düzey ziyaretler gerçekleştirildi.





Bakan Wadephul'un yarın yapacağı ziyareti müteakip Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de ilerleyen dönemde Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.





Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından Almanya ile 2024'te 47,5 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacminin, kısa vadede 60 milyar dolara çıkması hedefleniyor.







