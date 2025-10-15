Yeni Şafak
Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

15:2015/10/2025, Çarşamba
AA
Johann Wadephul
Johann Wadephul

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un cuma günü Ankara'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Josef Hinterseher
, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Bakan Johann Wadephul'un 17 Ekim Cuma günü Ankara'ya gideceğini belirtti.

  • Hinterseher, Bakan Wadephul'un Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin planlandığını ifade etti.

Görüşmelerin ana konusunun Gazze'deki durum olacağına işaret eden Hinterseher, "Orada hayatta kalan esirlerin kurtarılmasının ardından insani durumun hızla iyileştirilmesi ve 20 maddelik planın diğer maddelerinin uygulanmasına geçilmesi öncelikli konular arasında yer alıyor." dedi.

Sözcü, Bakan Wadephul'un Ankara'ya ilk ziyareti olacağını kaydetti.




