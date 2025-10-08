Yeni Şafak
Almanya 'İHA'ları savunmak için' merkez kuruyor

Almanya 'İHA'ları savunmak için' merkez kuruyor

19:588/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
AA
Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, tehdit olarak görülen insansız hava araçlarına (İHA) karşı savunma merkezi kurulacağını bildirdi. Yasa tasarısının Bakanlar Kurulu'ndan geçtiğini belirten Dobrindt, tehdit olarak görülen İHA’lara müdahale etme ve bunları düşürme yetkisinin verilmesini istediklerini kaydetti.

Dobrindt, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, tehlikeleri önlemenin eyaletlerdeki polis teşkilatlarının görevi olduğunu ve Federal Polis Teşkilatının bu konuda kısıtlı yetkisi bulunduğunu belirterek, gelecekte Federal Polis Teşkilatının, İHA’lara karşı savunmada eyalet polis teşkilatlarını desteklemesini istediklerini vurguladı.

Bu konuda bazı tedbirler alacaklarına işaret eden Dobrindt,
"Bakanlar Kurulu'nda açıkladım, ortak İHA savunma merkezi kurulacak."
dedi.

İHA'ları düşürme yetkisi onay aldı

Dobrindt, bu merkezde, eyalet polis teşkilatlarının ve Federal Polis Teşkilatının birlikte çalışacağını aktararak, ortak İHA savunma merkezinin yanında Federal Polis Teşkilatında İHA ile mücadele biriminin ve İHA AR-GE biriminin kurulacağını anlattı.

Federal Polis Yasası’nda yapılması öngörülen değişikliklerin yer aldığı yasa tasarısının, Bakanlar Kurulu’nda kabul edildiğini söyleyen Dobrindt, burada Federal Polise (tehdit olarak görülen) İHA’lara müdahale etme ve bunları düşürme yetkisinin verilmesini düzenlediklerini kaydetti.

Hava Güvenlik Yasası'da yenilenecek

Alman hükümeti, Alman ordusunun ülke içinde şüpheli İHA’larla mücadeleye destek sağlaması için Hava Güvenlik Yasası’nı da yenilemeyi planlıyor.

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen Federal Polis Yasası’nda yapılacak değişikliklerin yasalaşması için yasa tasarısının Federal Meclis’ten (Bundestag) de geçmesi gerekiyor.



