TSK: Göreve hazırız

Gazze için oluşturulacak uluslararası görev gücü kapsamında Türkiye, her daim hazır olduğunu açıkladı. Millî Savunma Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin, “Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla muhtelif kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır. Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan TSK, kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazır” bilgisini verdi.





MUTABAKATA DEĞİL SAHAYA BAKIYORUZ

Suriye’de düzenlenen seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan bakanlık kaynakları, seçimlerin ülkenin istikrarı açısından “olumlu adım” olduğunu belirtti. Kaynaklar, “Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine saldıran SDG terör örgütü, 10 Mart 2025’te Suriye hükûmeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye, görüşme ve toplantılara değil, imzalanan mutabakatın sahaya yansımalarına bakmakta ve Suriye’nin ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye devam etmekte” dedi.





EUROFIGHTER KESİNLEŞMEDİ

MSB kaynakları, Eurofighter savaş uçağı tedarik süreciyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Kaynaklar, bu konuda “Eurofighter tedariki konusunda henüz kesinleşen bir durum bulunmamaktadır. Sözleşme onay aşamasına geldiğinde kamuoyuna duyurulacaktır” değerlendirmesinde bulundu. MSB’den Trabzon ve Artvin açıklarında tespit edilen silahlı insansız deniz araçlarına ilişkin verilen bilgide, şüpheli cisimlerin Sualtı Savunma timleri tarafından imha edildiği, bu konuda yeni tedbirlerin ve iş birliğinin geliştirilmesi için Ukrayna ile görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.



