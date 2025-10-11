Gözler sınır kapılarında

Gazze için oluşturulacak görev gücünde Türkiye’yi temsil edecek kurumlardan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saha için personel ve araç parkını hazır hale getirdi. Uluslararası akreditasyona sahip tek kurum olan AFAD Başkanlığı’nda geçtiğimiz perşembe hazırlıkların gözden geçirildiği geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildiği öğrenildi. Ateşkesin gündeme gelmesiyle AFAD, Gazze’ye destek için planlamalara başladı.





TALEBE GÖRE SAYI ARTTIRILABİLİR

Ateşkesin ilanı ile çalışmalar hızlandı. AFAD, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak yaklaşık 40 ekskavatör, dozer, kamyon ve diğer iş makinelerini hazır hale getirdi. Bu araçlar şu anda AFAD yerleşkesinde sevki bekliyor. Talebe göre bu sayının artabileceği belirtiliyor. AFAD’ın hazırlıkları sürerken, Gazze’ye gitmek isteyen sivil toplum kuruluşlarından da yoğun başvurular başladı. Gönüllü ekiplerin koordinasyonu için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan, bu hafta sonu 5 bin kişilik arama kurtarma ekibi Gazze için İstanbul’da yürüyecek.





Ateşkesin ardından gözler Gazze sınırına çevrildi. Aylarca insani yardım malzemeleriyle dolu tırlarını sınırlarda bekleten sivil toplum kuruluşları (STK), kapıların açılmasıyla bölgeye hızlı ve kapsamlı yardım ulaştırmak için harekete geçecek. Ancak yardım koridorlarının işleyişi ve STK’ların sürece nasıl dâhil olacağı halen net değil.





SAĞLIK VE HİJYEN MALZEMELERİ DE GİRECEK

İHH İnsani Yardım Vakfı Orta Doğu Masası Koordinatörü Umut Bilgin, Gazze sınırında aylardır bekleyen yardım tırlarının, ateşkesin netleşmesiyle bölgeye ulaşmasını umut ettiklerini belirtti. Bilgin, şu anda gerek Mısır gerekse Ürdün tarafında hazırlıkların tamamlandığını, ancak yardım koridorlarının nasıl işleyeceğine dair hâlâ net bilginin bulunmadığını söyledi. “Ateşkes sonrası beş kapının açılması bekleniyor” diyen Bilgin, yardım malzemelerinin sadece gıda ile sınırlı olmadığını, kışlık kıyafet,

hijyen ve sağlık malzemeleri gibi birçok malzemenin de Gazze'ye gireceğini söyledi.

Türk Kızılay da öncelikle, 438 bin tane kurban konservesinin Refah’tan girişini planlıyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “En kısa sürede bölgedeki kapasitemizi hızla artırarak acil ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz” dedi.



